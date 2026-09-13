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Dünya
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İsrail resmen çıldırdı, Mısır semalarında alarm verildi: "Türk Yıldızları kapımıza dayandı"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İsrail resmen çıldırdı, Mısır semalarında alarm verildi: “Türk Yıldızları kapımıza dayandı”

Mısır'daki El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Gize Piramitleri üzerinde nefes kesen bir gösteri sunan Türk Yıldızları, İsrail medyasında endişe ve şaşkınlıkla karşılandı. Kikar gazetesi, Mısır semalarındaki askeri hareketliliği manşetlerine taşıyarak Türkiye'nin F-16 modernizasyonlarını, KAAN savaş uçağını ve HÜRJET projesini bölgedeki artan gücün en net kanıtı olarak gösterdi. TUSAŞ, ASELSAN ve MKE gibi savunma devlerinin de katıldığı bu çıkarma, İsrail sınırına birkaç yüz kilometre mesafede Ankara'nın jeopolitik ağırlığını gözler önüne serdi.

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Foto - İsrail resmen çıldırdı, Mısır semalarında alarm verildi: "Türk Yıldızları kapımıza dayandı"

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, geçtiğimiz gün Mısır’da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında Gize Piramitleri üzerinde nefes kesen bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri, havacılık dünyasında büyük ilgi görürken İsrail basınında da geniş yankı uyandırdı.

#2
Foto - İsrail resmen çıldırdı, Mısır semalarında alarm verildi: "Türk Yıldızları kapımıza dayandı"

İsrail merkezli Kikar, gösteriyi “İsrail sakin değil: Mısır semalarında 100 savaş uçağı ne yapıyordu?” başlığıyla okuyucularına sunarken, haberde Türk Yıldızları’nın performansının bölge açısından da dikkat çekici olduğu belirtildi.

#3
Foto - İsrail resmen çıldırdı, Mısır semalarında alarm verildi: "Türk Yıldızları kapımıza dayandı"

Kikar’ın haberinde, Türkiye’nin Mısır’daki varlığının yalnızca hava gösterisinden ibaret olmadığına dikkat çekildi. Öte yandan Türkiye’nin son yıllarda savunma ve havacılık alanında geliştirdiği yerli teknolojilere de vurgu yapıldı.

#4
Foto - İsrail resmen çıldırdı, Mısır semalarında alarm verildi: "Türk Yıldızları kapımıza dayandı"

Haberde, Türk Hava Kuvvetleri’nin geniş bir F-16 filosuna sahip olduğu belirtilirken, bu uçakların Türk yapımı aviyonik, radar, elektronik harp ve silah sistemleriyle modernize edildiği aktarıldı.

#5
Foto - İsrail resmen çıldırdı, Mısır semalarında alarm verildi: "Türk Yıldızları kapımıza dayandı"

Türkiye’nin geliştirdiği KAAN savaş uçağı da haberde öne çıkan projeler arasında gösterildi. Kikar, KAAN’ın gelişmiş sensör sistemleri, farklı unsurlarla koordineli çalışabilme özelliği ve düşük görünürlük kabiliyetiyle gelecekte Türk Hava Kuvvetleri’nin önemli unsurlarından biri olmasının hedeflendiğini yazdı. Haberde ayrıca Türkiye’nin süpersonik eğitim ve hafif muharebe uçağı HÜRJET projesine de yer verildi. Ağustos 2026’nın sonunda Türk Hava Kuvvetleri için üretilen HÜRJET’in ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.

#6
Foto - İsrail resmen çıldırdı, Mısır semalarında alarm verildi: "Türk Yıldızları kapımıza dayandı"

Türkiye’nin fuardaki katılımının Türk Yıldızları ile sınırlı olmadığı da vurgulandı. Haberde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ASELSAN ve MKE gibi savunma sanayisinin önemli kuruluşlarının da fuarda yer aldığı aktarıldı.

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Foto - İsrail resmen çıldırdı, Mısır semalarında alarm verildi: "Türk Yıldızları kapımıza dayandı"

Kikar, özellikle Türk Yıldızları’nın gösteri yaptığı bölgenin konumuna dikkat çekti. Gize Piramitleri’nin İsrail’e birkaç yüz kilometre uzaklıkta olduğuna işaret eden İsrail basını, Türkiye’nin Mısır’daki görünürlüğünü Ankara’nın Orta Doğu’daki askeri ve havacılık alanında artan etkisinin göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.

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Yorumlar

Vay vay

Bir fuarla mi israil çok korktu...
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