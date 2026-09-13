İsrail resmen çıldırdı, Mısır semalarında alarm verildi: “Türk Yıldızları kapımıza dayandı”

Mısır'daki El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Gize Piramitleri üzerinde nefes kesen bir gösteri sunan Türk Yıldızları, İsrail medyasında endişe ve şaşkınlıkla karşılandı. Kikar gazetesi, Mısır semalarındaki askeri hareketliliği manşetlerine taşıyarak Türkiye'nin F-16 modernizasyonlarını, KAAN savaş uçağını ve HÜRJET projesini bölgedeki artan gücün en net kanıtı olarak gösterdi. TUSAŞ, ASELSAN ve MKE gibi savunma devlerinin de katıldığı bu çıkarma, İsrail sınırına birkaç yüz kilometre mesafede Ankara'nın jeopolitik ağırlığını gözler önüne serdi.