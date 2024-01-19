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İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

2024-01-19 11:55:46
İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

Katliamcı İsrail, Gazze'de yürüttüğü soykırımda işlediği insanlık suçlarına her geçen gün yenisini katıyor. Hamas'ı bahane ederek sivilleri katleden İsrail ordusu, bu kez de sivil naaşlarını mezarlardan kazıp çıkarmalarıyla gündeme oturdu. İsrail ordusundan gelen açıklama ise kan dondurdu.

#1
Foto - İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını doğrularken, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

#2
Foto - İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

NAAŞLARA İNSANLIK DIŞI MUAMELE Gazze'deki bazı mezarların İsrail ordusu tarafından kazıldığı, askerlerin ayrılmasının ardından Filistinlilerin cesetlerinin kazılan toprakta bırakıldığı belgelendi.

#3
Foto - İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

MEZAR AÇMA EYLEMLERİNE "SAYGI ÇERÇEVESİNDE" YAKIŞTIRMASI İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında, İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür." ifadesine yer verildi.

#4
Foto - İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

Kazılan mezarlarda İsrailli esirlere ait olmadığı belirlenen cesetlerin "saygı çerçevesinde" iade edildiği ileri sürüldü.

#5
Foto - İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

İsrail ordusunun Gazze'de birçok mezarı açtığı ve kabristanları tahrip ettiği ortaya çıkmıştı. Son olarak İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki mezarlığı tahrip etmişti.

#6
Foto - İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüntülere yansımıştı. İsrail ordusunun mezarları kazdığını doğrulamasının ardından akıllara bir kez daha Filistinli sivillerin organlarının çalındığı söylentileri gündeme geldi.

#7
Foto - İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

Uzun yıllardır konuşulan, İsrailli yetkililerin yıllar önce kabul ettiği İsrail'in Filistinlilerden organ ve deri çaldığı iddiaları bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. İsrail hükümetinin 80'li yıllardan bu yana işlettiği organ ticaretinde Filistinlileri kullandığına, devam eden Gazze soykırımında da benzer teknik kullanıldığını yeniden gündeme getiren bir videonun ardından İnsan Hakları Örgütlerinden gelen raporlar da ortaya çıkmıştı.

#8
Foto - İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

İSRAİLLİ PROFESÖRÜN İTİRAFI YENİDEN GÜNDEMDE Söz konusu video, 2015 yılında İsrail Kanal 2'de yayınlanan bir belgeselin parçasıydı. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde anatomist ve sosyoloji profesörü olan Meira Weiss,bir araştırma raporunun parçasını belgesele anlattı. İsrail Adli Tıp Enstitüsü'nün İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinli mahkumların organlarını aldığını söyleyen İsrailli profesör, "Askerlerin cesetlerine dokunmuyoruz, başkalarından alıyorduk. İlk olarak Filistinlilerin, ardından göçmenlerin ve yabancı işçilerin organlarını alıyorlardı." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

İTİRAFLAR YILLARDIR YAPILIYOR 2009 yılında, İsrail'de bulunan Abu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'nün eski başkanı Dr. Yehuda Hiss ile yapılan bir röportajda sızdırılmıştı. Kaliforniya-Berkeley Üniversitesi antropoloji profesörü Nancy Scheper-Hughes tarafından 2000 yılında kaydedilen röportajda Hiss, enstitüdeki patologların Filistinlilerin ve göçmenlerin vücutlarından ailelerinin izni olmadan deri, kornea, kemik ve kalp kapakçıkları aldığını itiraf etmişti. İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ: İSRAİL FİLİSTİNLERİN CENAZELERİNE EL KOYUYOR Çeşitli kaynaklar tarafından yıllardır gündeme getirilen İsrail'in Filistinli sivilleri organları için kullandığı konusu 7 Ekim'de başlayan Gazze katliamında da gündeme geldi. Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail güçlerinin ölü Filistinlilerin bedenlerinden "organ hırsızlığı" yaptığına ilişkin endişeleri dile getirdi. Örgüt yaptığı açıklamada, Gazze'deki bazı cesetleri inceleyen tıp uzmanlarının raporlarının ardından, Filistinlilerin cesetlerinden olası organ hırsızlığı konusunda "endişeleri" olduğunu söyledi.

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