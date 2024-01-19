İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

İTİRAFLAR YILLARDIR YAPILIYOR 2009 yılında, İsrail'de bulunan Abu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'nün eski başkanı Dr. Yehuda Hiss ile yapılan bir röportajda sızdırılmıştı. Kaliforniya-Berkeley Üniversitesi antropoloji profesörü Nancy Scheper-Hughes tarafından 2000 yılında kaydedilen röportajda Hiss, enstitüdeki patologların Filistinlilerin ve göçmenlerin vücutlarından ailelerinin izni olmadan deri, kornea, kemik ve kalp kapakçıkları aldığını itiraf etmişti. İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ: İSRAİL FİLİSTİNLERİN CENAZELERİNE EL KOYUYOR Çeşitli kaynaklar tarafından yıllardır gündeme getirilen İsrail'in Filistinli sivilleri organları için kullandığı konusu 7 Ekim'de başlayan Gazze katliamında da gündeme geldi. Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail güçlerinin ölü Filistinlilerin bedenlerinden "organ hırsızlığı" yaptığına ilişkin endişeleri dile getirdi. Örgüt yaptığı açıklamada, Gazze'deki bazı cesetleri inceleyen tıp uzmanlarının raporlarının ardından, Filistinlilerin cesetlerinden olası organ hırsızlığı konusunda "endişeleri" olduğunu söyledi.