Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail ordusunda büyük kaos! Genelkurmay Başkanı açık açık itiraf etti, çıra gibi tutuşan Netanyahu hemen harekete geçti

Aynı anda hem İran hem de Lübnan ile savaş halinde olan İsrail ordusunda kaos hakim. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." dedi. Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordudaki personel açığını gidermek amacıyla zorunlu askerlik yasasının ve hizmet süresinin uzatılacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordudaki personel açığı nedeniyle askerlik süresini uzatacaklarını söyledi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu güvenlik kabinesi toplantısında İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek." sözlerine yanıt verdi.

Netanyahu, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı'ndan sonra zorunlu askerlik yasasını ve hizmet süresinin uzatılmasını gündeme getireceklerini ifade etti.

Dışişleri ve Savunma Komitesi hukuk danışmanının Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askere alınmasıyla alakalı zorunlu askerlik yasasında gevşeme yapılmasına karşı çıkmasına atıfla Netanyahu, "Onun görevi tavsiyede bulunmak ancak kararları biz veriyoruz." dedi.

Kabine Sekreteri Yossi Fox da Zamir'e Hamursuz Bayramı'nın hemen ardından zorunlu askerlik yasası ile hizmet süresinin uzatılmasını bir arada değerlendireceklerini taahhüt etti.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Efi Defrin, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun halihazırda 8 bini muharip olmak üzere 15 bin asker açığı olduğunu kaydetti.

Yorumlar

Cumhur

Askerlik süresini uzatma bibi.Türkite de istemediğin kadar siyonistsever ve devletten kovulan fetöcüler var.Israil sever gazeteci ve sanatçı var.onları yeşili göster yardima gelirler.Bizim ülkemizde temizlenir.

Dürüst

Cumhur tebrik ederim güzel yazmışsın. Ah bu vatan hainlerinden bir an önce kurtulsak çok daha güzel olacak canım Türkiyem. Siyonist katil İtrail sevicileri hadi gidin ana vataniniz İtrail'e gitmek için ne bekliyorsunuz Türkiye'de size mama yok anlayın artık. Elbet birgün Seve seve gideceksiniz
