İsrail ordusunda büyük kaos! Genelkurmay Başkanı açık açık itiraf etti, çıra gibi tutuşan Netanyahu hemen harekete geçti

Aynı anda hem İran hem de Lübnan ile savaş halinde olan İsrail ordusunda kaos hakim. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." dedi. Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordudaki personel açığını gidermek amacıyla zorunlu askerlik yasasının ve hizmet süresinin uzatılacağını duyurdu.