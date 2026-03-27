Kamuoyunda tepkiler yükselince Erdoğan hemen talimatı vermişti: APP plaka için yeni düzenleme

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte, APP olarak adlandırılan standart dışı plakalara cezalar kesilmiş daha sonrasında ise 1 Nisan'a kadar bu plakaların değiştirilmesi için süre verilmişti. Kamuoyunda yükselen tepkiler sonrası AK Parti yeni düzenleme için harekete geçti. Buna göre 1 Nisan'a kadar plakalarını değiştirenlerin cezaları iptal edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu konuda talimat verdiğini duyurmuştu.