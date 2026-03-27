Savaştan sonra dünyayı hangi lider yönetir? Bakın Erdoğan kaçıncı sırada!
Dünya büyük bir savaşa doğru sürükleniyor. Peki olası 3. dünya savaşından sonra dünyayı tek bir lider yönetse bu kim olurdu?
ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA DOĞRU GİDİYORUZ! Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim, küresel dengeleri sarsarak dünyayı olası büyük bir savaşın eşiğine getirdi. Karşılıklı hamleler ve artan askeri hareketlilik, sadece bölgesel değil küresel ölçekte bir çatışma ihtimalini gündeme taşıdı.
DÜNYAYI TEK BİR LİDER YÖNETSEYDİ BU KİŞİ KİM OLURDU? Peki böylesi büyük bir savaşın ardından dünya tek bir lider tarafından yönetilecek olsaydı, bu isim kim olurdu? Küresel güç dengeleri, askeri kapasite, ekonomik büyüklük ve jeopolitik etki gibi faktörler; bazı liderleri diğerlerinden açık şekilde öne çıkarıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KAÇINCI SIRADA? Son 10 yılda yaşanan savaşlar, krizler ve siyasi kırılmaları analiz eden yapay zekâ modelleri ise dikkat çeken bir sonuç ortaya koyuyor. Bu verilere göre dünya sahnesinde öne çıkan ve küresel ölçekte en güçlü kabul edilen liderler belirlenmiş durumda. Listede Başkan Erdoğan'ın sırası da belli oldu...
İŞTE OLASI BÜYÜK SAVAŞTAN SONRA DÜNYAYI YÖNTEBİLECEK LİDERLER!
PEDRO SANCHEZ | İspanya Başkanı AB içindeki siyasi ağı ve Akdeniz stratejik etkisi ile küresel krizlerde söz sahibidir.
KASIM CÖMERT TOKAYEV | Kazakistan Cumhurbaşkanı Orta Asya’daki enerji ve lojistik koridorları ile bölgesel dengeyi etkiler.
NAYİB BUKELE | El Salvador Yenilikçi politikaları ve bölgesel etki potansiyeli ile dikkat çekiyor.
ABİY AHMED | Etiyopya Başbakanı Doğu Afrika’daki jeopolitik etkisi ve askeri yetkinliği ile kritik bir aktör.
CLAUDİA SHEİNBAUM | Meksika Başkanı Latin Amerika’da bölgesel liderlik ve enerji politikaları ile öne çıkar.
MARK CARNEY | Kanada Başkanı NATO ittifakı ve Kuzey Amerika’daki ekonomik istikrarı ile denge unsuru.
TEMİM BİN HAMED ES-SANİ | Katar Emiri Enerji zenginliği ve finansal rezervleri ile bölgesel politika ve kriz yönetiminde rol oynar.
LULA DA SİLVA | Brezilya Devlet Başkanı Latin Amerika’nın en büyük nüfusu ve ekonomisi ile bölgesel liderlik sağlar.
PRABOWO SUBİANTO | Endonezya Başkanı Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi ve stratejik deniz yolları üzerinde etkili.
SİSİ | Mısır Başkanı Kuzey Afrika ve Orta Doğu dengelerinde askeri ve politik olarak kilit konumda.
GİORGİA MELONİ | İtalya Başkanı AB içinde artan siyasi etkisi ve Akdeniz’de stratejik pozisyonu ile dikkate değer.
OLAF SCHOLZ | Eski Almanya Şansölyesi Avrupa’nın ekonomik lokomotifi ve NATO içindeki stratejik rolüyle öne çıkıyor.
ZELENSKYY | Ukrayna Başkanı Bölgede savaş yönetimindeki liderliği ve uluslararası destek ağlarıyla etkili.
KİM JONG UN | Kuzey Kore Lideri Nükleer caydırıcılığı ve sürpriz askeri hamle potansiyeliyle dikkate değer.
KEİR STARMER | Birleşik krallık Başkanı Finansal sistem ve NATO ittifakı aracılığıyla Avrupa ve küresel politikalarda söz sahibi.
MACRON | Fransa Başbakanı Nükleer kapasite ve AB içindeki etkinliği ile savaş sonrası küresel dengeyi etkileyebilir.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN | TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Jeopolitik konumu ve çok yönlü diplomasi yeteneğiyle hem Avrupa hem Orta Doğu’da belirleyici rol oynar.
NARENDRA MODİ | Hindistan Lideri Dev nüfusu ve hızla büyüyen ekonomisi ile Asya’daki stratejik dengeyi etkileyebilir.
PUTİN | Rusya Lideri Nükleer kapasite ve bölgesel saldırgan stratejilerle Avrupa ve Asya’daki güç dengesini belirleyebilecek lider.
DONALD TRUMP | ABD Başbakanı ABD’nin askeri ve finansal gücünü elinde bulunduruyor, küresel krizlerde ani ve etkili hamleler yapabilir.
XI JINPING | Çin Lideri Dünyanın en büyük nüfusu ve üretim kapasitesiyle, ekonomik ve askeri olarak küresel dengeyi belirleyebilecek güçte./ derleyen: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23