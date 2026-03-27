Arap ülkesinden saldırı açıklaması! 'Düşmanın füzelerini durdurduk'
Kuveyt'ten yapılan açıklamada, "Düşman kuvvetlerin" füze saldırısının engellendiği duyuruldu. BAE de İran'dan gelen saldırının durdurulduğunu açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan atılan füzeye hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini duyurdu.
Şarika Emirliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz füze saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Şarika Emirliği'nde yaşayanlardan güvenli yerlerde kalmaları ve yapılan uyarılarla gelişmeleri takip etmeleri istendi.
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada da hava savunma sistemlerinin "düşman" füze ve insansız hava aracı saldırılarını püskürttüğü belirtildi.
Açıklamada, ülke semalarında duyulan patlama seslerinin, söz konusu saldırıların hava savunma sistemlerince önlenmesinden kaynaklandığı ifade edildi.
Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı ise 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
