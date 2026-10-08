İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek

İsrail basını, değişen bölgesel dengeler karşısında Tel Aviv'in de stratejisini değiştirmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Yazara göre yeni tablo, İsrail'i ABD, Hindistan, BAE, Ürdün, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile istihbarat, siber güvenlik, altyapı ve enerji hatları alanındaki iş birliklerini güçlendirmeye yöneltebilir: Bu yeni gerçeklik, İsrail'in siyasi esneklik göstermesini, stratejisini uyarlamasını, kilit ülkelerle mevcut ittifaklarını sıkılaştırmasını ve teknolojik-güvenlik üstünlüğünü her ne pahasına olursa olsun korumasını zorunlu kılmaktadır. Son tahlilde Orta Doğu'daki jeopolitik oyun çehresini değiştirirken, İsrail sahne dışında kalmayı göze alamaz. TÜRKİYE GAZETESİ