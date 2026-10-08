İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek

Kanal 14'ün üzerinde durduğu en önemli noktalardan biri ise söz konusu ittifakın daha fazla ülkeyle genişlemesi ihtimali oldu. Mısır'ın yanı sıra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de gelecekte oluşuma katılabileceğini değerlendiren İsrail basını böyle bir senaryonun bölgesel düzenin değişimini hızlandırabileceğini ileri sürdü: "İsrail için bu durum, özellikle zayıflayan konumu ve Washington'daki karar alma süreçleri üzerindeki etkisinin azalması ışığında, onu zayıf bir konuma itebilecek endişe verici bir gelişmedir."