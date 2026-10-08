  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ulaştırmada büyük hedefler: Uraloğlu yeni projeleri tek tek anlattı Maltepe’deki çöken binadan kurtarılanlar konuştu: Binamız çatlaktı, çatır çatır sesler duyuluyordu AJet mobil ve ajet.com’a özel kış fırsatları: AJet’ten 19 dolara yurt dışı kampanyası İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek Balıkçılar koyacak yer bulamıyor! İstanbul'da bir kasa palamut yarım kilo kıyma fiyatına düştü Hicaz narında hasat zamanı! Selçuk'ta yetişiyor dünyaya satılıyor Bunu yapabilen 5 ülkeden biriyiz: Mete Yarar, Türkiye'ye dokunulamamasının sebebini açıkladı İslam Memiş altın için alarm zillerini çaldı Altın fiyatlarında yeni tablo: Gram ve ons altın yükselişte Chery’den küresel satışta güçlü performans, ihracatta tarihi rekor! Bir yılda yapacağını şimdiden yaptı
Gündem
11
Yeniakit Publisher
İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek

Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke Anlaşması'ndan rahatsız olan İsrail, ittifaka katılmayı planlayan iki ülkeyi açıkladı. İsrail basını söz konusu gelişmeyle ilgili olarak, "Bu bizi zayıf konuma iter' yorumunu yaptı.

#1
Foto - İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması, imzalandığı günden bu yana dünya basınının radarından düşmüyor. Bölgedeki dengeleri değiştirecek yeni bir güç odağı olarak değerlendirilen anlaşma, bu kez İsrail basınında geniş yankı buldu.

#2
Foto - İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek

İsrail merkezli Kanal 14, "Mekke Anlaşması"nın yalnızca karşılıklı savunmayı kapsayan bir anlaşma olmadığını, bölgede yeni bir güç merkezinin oluşmasına kapı araladığını yazdı. Dr. Anat Hochberg-Marom imzalı analizde Türkiye'nin askeri gücü ve savunma sanayisine ayrı bir parantez açılırken, Ankara'nın yeni bölgesel düzende artan ağırlığının İsrail açısından sonuçları mercek altına alındı.

#3
Foto - İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek

Kanal 14, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın sahip olduğu farklı kabiliyetlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan tabloya işaret etti.

#4
Foto - İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek

İsrail basını, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücüne dikkat çekerken Türkiye için ise "bölgedeki en büyük orduya sahip olan Türkiye, gelişmiş bir savunma sanayii ve kanıtlanmış askeri kabiliyetler sunmaktadır" ifadelerini kullandı. Pakistan'ın ise nükleer kapasitesi, geniş insan gücü ve muharebe tecrübesiyle oluşumu tamamladığı değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek

İsrail basını üç ülkenin oluşturduğu yapıya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Birlikte yeni ve güçlü bir güç odağı oluşturuyorlar ve Basra Körfezi'nde, Orta Doğu'da ve Güney Asya'da güç dengesini yeniden şekillendirme iradelerini gösteren keskin bir siyasi mesaj veriyorlar."

#6
Foto - İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek

Kanal 14'ün üzerinde durduğu en önemli noktalardan biri ise söz konusu ittifakın daha fazla ülkeyle genişlemesi ihtimali oldu. Mısır'ın yanı sıra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de gelecekte oluşuma katılabileceğini değerlendiren İsrail basını böyle bir senaryonun bölgesel düzenin değişimini hızlandırabileceğini ileri sürdü: "İsrail için bu durum, özellikle zayıflayan konumu ve Washington'daki karar alma süreçleri üzerindeki etkisinin azalması ışığında, onu zayıf bir konuma itebilecek endişe verici bir gelişmedir."

#7
Foto - İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek

İsrail basınına göre Ankara, Kızıldeniz ve Babülmendeb'deki güvenlik ve deniz varlığını genişletmenin yanı sıra Suudi Arabistan ve Pakistan ile kurduğu ortaklık sayesinde savunma ihracatında da önemli bir avantaj elde edebilir. Analizde özellikle Türk İHA'ları, savunma sistemleri, gemiler ve güvenlik altyapıları işaret edilerek Suudi Arabistan pazarının Ankara açısından taşıdığı potansiyele vurgu yapıldı.

#8
Foto - İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek

Kanal 14 Mekke Anlaşması'nın Ankara açısından yalnızca askeri veya ekonomik kazanımlarla sınırlı olmadığı değerlendirmesine de yer verdi. "Pakistan'a ve özellikle Türkiye'ye Suudi politikası üzerinde önemli bir etki kaldıraç gücü sağlandı. Ankara'nın perspektifinden bakıldığında bu, güvenlik, ekonomi ve jeopolitiğin bir birleşimi olup, İslam dünyasında ve bölgesel alanda lider bir güç olarak konumunu sabitleyen bir hamledir."

#9
Foto - İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek

Analizde ayrıca Pakistan'ın Körfez'deki enerji, altyapı ve iş gücü zincirlerinde daha merkezi bir oyuncuya dönüşmesinin "İsrail'i dışlayan bir bölgesel çerçevenin ortaya çıkışını hızlandırabileceğini" yazıldı. Türkiye'nin Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz üzerinden alternatif ulaşım ve ticaret bağlantıları geliştirmesi halinde İsrail'in de içerisinde bulunduğu Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun (IMEC) ilerleyişinin zarar görebileceği değerlendirmesi yapıldı.

#10
Foto - İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek

İsrail basını, değişen bölgesel dengeler karşısında Tel Aviv'in de stratejisini değiştirmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Yazara göre yeni tablo, İsrail'i ABD, Hindistan, BAE, Ürdün, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile istihbarat, siber güvenlik, altyapı ve enerji hatları alanındaki iş birliklerini güçlendirmeye yöneltebilir: Bu yeni gerçeklik, İsrail'in siyasi esneklik göstermesini, stratejisini uyarlamasını, kilit ülkelerle mevcut ittifaklarını sıkılaştırmasını ve teknolojik-güvenlik üstünlüğünü her ne pahasına olursa olsun korumasını zorunlu kılmaktadır. Son tahlilde Orta Doğu'daki jeopolitik oyun çehresini değiştirirken, İsrail sahne dışında kalmayı göze alamaz. TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Hepsi birleşse bir Almanya etmiyor. Düşünün artık bunların gücünü. ABDnin gücünü saymıyorum bile.
TÜM YORUMLARA GİT
1 öğrenciyi katledip 7’sini yaralamıştı! Okul saldırganı ile anne ve babası da tutuklandı
Gündem

1 öğrenciyi katledip 7’sini yaralamıştı! Okul saldırganı ile anne ve babası da tutuklandı

İstanbul Başakşehir’deki 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan kız öğrenci F.M. (15) ile..
Hafız kızlara ‘koyun sürüleri’ diyen İslam düşmanı öğretmene suç duyurusu!
Gündem

Hafız kızlara ‘koyun sürüleri’ diyen İslam düşmanı öğretmene suç duyurusu!

Sosyal medyada icazet törenine katılan hafız kız öğrencilerin fotoğrafının altına "koyun sürüleri" yazan öğretmen müsveddesi hakkında suç du..
CHP'de Cemil Tugay kavgası paçalardan akıyor! İtiraf gibi açıklama: "Hain oğlu haindir"
Gündem

CHP'de Cemil Tugay kavgası paçalardan akıyor! İtiraf gibi açıklama: "Hain oğlu haindir"

İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden patlak veren kriz CHP'yi bir kez daha birbirine düşürdü. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Özgür Ö..
Boşuna ‘İstanbul nimet, nimet’ demiyormuş! Ekrem ve çetesi yapılan her işten yüzde 7, dikilen her çiçekten 10 kuruş haraç almış!
Gündem

Boşuna ‘İstanbul nimet, nimet’ demiyormuş! Ekrem ve çetesi yapılan her işten yüzde 7, dikilen her çiçekten 10 kuruş haraç almış!

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında itirafçı olan tutuksuz sanıkların ifadeleri İmamoğlu ve çetesinin İstanbul’u nasıl haraca..
Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı! Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Gündem

Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı! Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İzmir açısından tarihi bir gün yaşanıyor. CHP’den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün AK Parti..
Bakan Çiftçi yarın Atina’ya gidiyor! Komşu ile gündem sınır ötesi suç örgütleri...
Gündem

Bakan Çiftçi yarın Atina’ya gidiyor! Komşu ile gündem sınır ötesi suç örgütleri...

Daha önce Bulgaristan ve Gürcistan’da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23