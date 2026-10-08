Ünlü bankadan Türkiye aleyhine beklenmedik hamle: Tahkime gittiler

Dosyanın en önemli sorusu ise şimdilik yanıtsız. ICSID’in kamuya açık kaydı uyuşmazlığın konusunu yalnızca: “Real Estate Project” — Gayrimenkul Projesi olarak tanımlıyor. Projenin İstanbul’da mı, başka bir şehirde mi bulunduğu belirtilmiyor. Yatırımın büyüklüğü, projede yer alan Türk şirketleri, varsa kamu kurumlarıyla yapılan sözleşmeler ve İngiliz kuruluşun talep ettiği tazminat da açıklanmış değil. Bu nedenle herhangi bir Türk şirketinin veya kamu kurumunun adını uyuşmazlıkla ilişkilendirmek için henüz yeterli belge bulunmuyor. NatWest grubunun kontrolündeki İngiliz finansman kuruluşu Lombard North Central, Türkiye’deki bir gayrimenkul yatırımı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı uluslararası tahkim süreci başlattı. Şimdi gözler, İngiliz şirketin hangi gayrimenkul projesini ve hangi yatırım anlaşması ihlalini dosyaya taşıdığının açıklanmasına çevrildi.