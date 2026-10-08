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Ünlü bankadan Türkiye aleyhine beklenmedik hamle: Tahkime gittiler

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Ünlü bankadan Türkiye aleyhine beklenmedik hamle: Tahkime gittiler

Dünyanın önde gelen bankacılık grubu NatWest’in kontrolündeki Lombard North Centra, Türkiye'ye karşı harekete geçti. Ünlü şirket, Türkiye aleyhine tahkim başvurusu yaptı.

#1
Foto - Ünlü bankadan Türkiye aleyhine beklenmedik hamle: Tahkime gittiler

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim merkezinde yeni bir dosya açıldı. Dünya Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi’nin (ICSID) kayıtlarına göre İngiliz Lombard North Central PLC, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine tahkim başvurusunda bulundu.

#2
Foto - Ünlü bankadan Türkiye aleyhine beklenmedik hamle: Tahkime gittiler

6 Ekim 2026’da kayda alınan dosyanın numarası ARB/26/40. Başvurunun konusu ise Türkiye’deki bir gayrimenkul projesi. Patronlar Dünyası’nın İngiltere şirket kayıtlarında yaptığı inceleme, başvuruyu yapan kuruluşun arkasında İngiliz bankacılık grubu NatWest’in bulunduğunu ortaya koydu.

#3
Foto - Ünlü bankadan Türkiye aleyhine beklenmedik hamle: Tahkime gittiler

Lombard North Central sıradan bir gayrimenkul yatırım şirketi değil. İngiltere’nin resmî ticaret sicili Companies House kayıtlarına göre şirketin kontrol sahibi National Westminster Bank PLC. Banka, Lombard North Central’ın hisselerinin ve oy haklarının yüzde 75’inden fazlasını kontrol ediyor. National Westminster Bank ise İngiltere’nin köklü finans kuruluşlarından NatWest Group bünyesinde faaliyet gösteriyor. NatWest’in kurumsal finansal raporlarında da Lombard North Central grup şirketleri arasında yer alıyor. Böylece Türkiye aleyhine açılan yeni tahkim dosyasının arkasındaki kurumsal yapı netleşiyor.

#4
Foto - Ünlü bankadan Türkiye aleyhine beklenmedik hamle: Tahkime gittiler

ICSID’in resmî dava kaydında başvurunun hukuki dayanağı da açıklandı. İngiliz şirket, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 1991 yılında imzalanan yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin ikili anlaşmaya dayanıyor. Bu tür anlaşmalar, belirli koşullarda yabancı yatırımcılara ev sahibi devletle yaşadıkları yatırım uyuşmazlıklarını uluslararası tahkime taşıma imkânı tanıyor. Ancak Lombard North Central’ın Türkiye’nin hangi yükümlülüğü ihlal ettiğini ileri sürdüğü henüz kamuya açıklanmadı. Dolayısıyla başvurunun gerekçesine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

#5
Foto - Ünlü bankadan Türkiye aleyhine beklenmedik hamle: Tahkime gittiler

Tahkim dosyasındaki bir diğer ayrıntı tarafların temsilcileri. ICSID kayıtlarına göre Lombard North Central’ı uluslararası hukuk firması DLA Piper’ın Frankfurt ekibi temsil ediyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafında ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı temsilci olarak gösteriliyor. Dosyanın durumu henüz “Pending”, yani devam ediyor. 6 Ekim’de gerçekleşen işlem, tahkim talebinin resmen kayda alınmasından ibaret. Henüz Türkiye aleyhine verilmiş bir hakem kararı veya kesinleşmiş tazminat yükümlülüğü bulunmuyor.

#6
Foto - Ünlü bankadan Türkiye aleyhine beklenmedik hamle: Tahkime gittiler

Dosyanın en önemli sorusu ise şimdilik yanıtsız. ICSID’in kamuya açık kaydı uyuşmazlığın konusunu yalnızca: “Real Estate Project” — Gayrimenkul Projesi olarak tanımlıyor. Projenin İstanbul’da mı, başka bir şehirde mi bulunduğu belirtilmiyor. Yatırımın büyüklüğü, projede yer alan Türk şirketleri, varsa kamu kurumlarıyla yapılan sözleşmeler ve İngiliz kuruluşun talep ettiği tazminat da açıklanmış değil. Bu nedenle herhangi bir Türk şirketinin veya kamu kurumunun adını uyuşmazlıkla ilişkilendirmek için henüz yeterli belge bulunmuyor. NatWest grubunun kontrolündeki İngiliz finansman kuruluşu Lombard North Central, Türkiye’deki bir gayrimenkul yatırımı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı uluslararası tahkim süreci başlattı. Şimdi gözler, İngiliz şirketin hangi gayrimenkul projesini ve hangi yatırım anlaşması ihlalini dosyaya taşıdığının açıklanmasına çevrildi.

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