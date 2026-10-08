Bunu yapabilen 5 ülkeden biriyiz: Mete Yarar, Türkiye'ye dokunulamamasının sebebini açıkladı
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuştu. Yarar, “Bugün gelinen nokta Türkiye’yi savaştan koruyor” dedi.
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Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuştu. Yarar, “Bugün gelinen nokta Türkiye’yi savaştan koruyor” dedi.
Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuşan Mete Yarar, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmelerin ülkenin caydırıcılığını güçlendirdiğini belirtti. Mete Yarar, “Bugün gelinen nokta Türkiye’yi savaştan koruyor” dedi.
Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Selim Sırrı Paşa Salonu’nda okurlarıyla buluşan emekli subay, güvenlik danışmanı ve yazar Mete Yarar, “Savaş Hiç Bu Kadar Yakın Olmamıştı” başlıklı söyleşide önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin savunma sanayisi, bölgesel güvenlik, toplumsal dayanışma ve ülkenin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşan Yarar, programın sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı. Yoğun ilgi gören söyleşide salon tamamen dolarken, çok sayıda kitapsever programı ayakta takip etti.
Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişimine dikkat çeken Mete Yarar, farklı alanlarda geliştirilen yerli ve milli teknolojilerin katkı sağladığını belirtti. Yarar, “KAAN yapmak için sadece fabrikalara sahip olmanız yeterli değil, o teknolojiye de sahip olmanız gerekli. Dünyada helikopter yapabilen 5 ülkeden birisiyiz. Dolayısıyla bugün gelinen nokta Türkiye’yi savaştan koruyor” dedi.
Türkiye’nin bölgedeki konumuna da değinen Yarar, “Bugün Türkiye’ye dokunulamamasının sebebi komşu olmamız değil, bizi tehdit olarak görüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere hiçbir ülkenin Türkiye ile savaşa girmek için istekte olduğunu sanmıyorum” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin toplumsal dayanışmasına değinen Yarar, 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların gösterdiği iradeye dikkat çekti. Yarar, “15 Temmuz darbe girişimi sırasında sivil insanlar sokağa çıkarak mücadele ettiler. Bu ülke için sivil silahsız sokağa çıkma cesareti olan insanlara sahip olduğunuz sürece kimsenin savaşa girme isteği olmaz” diyerek Türkiye’nin toplumsal direncinin de önemli bir caydırıcılık unsuru olduğunu söyledi.
Türkiye’nin kendi başarılarını yeterince takdir etmediğini ifade eden Yarar, “En ufak hatamızda kendimizi yerin dibine sokuyoruz. El âlemin adamları piresini deve fiyatına satıyor, biz devemizi pire fiyatına satamıyoruz. Kendimizi aşağı çekiyoruz” dedi. Gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarına da dikkat çeken Yarar, Teknofest yarışmalarına her yıl yaklaşık 1 milyon gencin katıldığını belirtti. Bu yarışmalarda ortaya konulan projelerin ulaştığı seviyeye dikkat çeken Yarar, “1 milyon gencin içerisinde yapılan projeler şu anda Yunanistan’ın Savunma Bakanlığı’ndan daha gelişmiş durumda. Bu gençlik bizi zirveye doğru taşıyacak” ifadelerini kullandı.
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