  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ulaştırmada büyük hedefler: Uraloğlu yeni projeleri tek tek anlattı Maltepe’deki çöken binadan kurtarılanlar konuştu: Binamız çatlaktı, çatır çatır sesler duyuluyordu AJet mobil ve ajet.com’a özel kış fırsatları: AJet’ten 19 dolara yurt dışı kampanyası İsrail, Mekke İttifakı'na katılacak iki ülkeyi açıkladı: İşte bu bizi zayıf konuma itecek Balıkçılar koyacak yer bulamıyor! İstanbul'da bir kasa palamut yarım kilo kıyma fiyatına düştü Hicaz narında hasat zamanı! Selçuk'ta yetişiyor dünyaya satılıyor Bunu yapabilen 5 ülkeden biriyiz: Mete Yarar, Türkiye'ye dokunulamamasının sebebini açıkladı İslam Memiş altın için alarm zillerini çaldı Altın fiyatlarında yeni tablo: Gram ve ons altın yükselişte Chery’den küresel satışta güçlü performans, ihracatta tarihi rekor! Bir yılda yapacağını şimdiden yaptı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Bunu yapabilen 5 ülkeden biriyiz: Mete Yarar, Türkiye'ye dokunulamamasının sebebini açıkladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bunu yapabilen 5 ülkeden biriyiz: Mete Yarar, Türkiye'ye dokunulamamasının sebebini açıkladı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuştu. Yarar, “Bugün gelinen nokta Türkiye’yi savaştan koruyor” dedi.

1
#1
Foto - Bunu yapabilen 5 ülkeden biriyiz: Mete Yarar, Türkiye'ye dokunulamamasının sebebini açıkladı

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuşan Mete Yarar, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmelerin ülkenin caydırıcılığını güçlendirdiğini belirtti. Mete Yarar, “Bugün gelinen nokta Türkiye’yi savaştan koruyor” dedi.

#2
Foto - Bunu yapabilen 5 ülkeden biriyiz: Mete Yarar, Türkiye'ye dokunulamamasının sebebini açıkladı

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Selim Sırrı Paşa Salonu’nda okurlarıyla buluşan emekli subay, güvenlik danışmanı ve yazar Mete Yarar, “Savaş Hiç Bu Kadar Yakın Olmamıştı” başlıklı söyleşide önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin savunma sanayisi, bölgesel güvenlik, toplumsal dayanışma ve ülkenin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşan Yarar, programın sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı. Yoğun ilgi gören söyleşide salon tamamen dolarken, çok sayıda kitapsever programı ayakta takip etti.

#3
Foto - Bunu yapabilen 5 ülkeden biriyiz: Mete Yarar, Türkiye'ye dokunulamamasının sebebini açıkladı

Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişimine dikkat çeken Mete Yarar, farklı alanlarda geliştirilen yerli ve milli teknolojilerin katkı sağladığını belirtti. Yarar, “KAAN yapmak için sadece fabrikalara sahip olmanız yeterli değil, o teknolojiye de sahip olmanız gerekli. Dünyada helikopter yapabilen 5 ülkeden birisiyiz. Dolayısıyla bugün gelinen nokta Türkiye’yi savaştan koruyor” dedi.

#4
Foto - Bunu yapabilen 5 ülkeden biriyiz: Mete Yarar, Türkiye'ye dokunulamamasının sebebini açıkladı

Türkiye’nin bölgedeki konumuna da değinen Yarar, “Bugün Türkiye’ye dokunulamamasının sebebi komşu olmamız değil, bizi tehdit olarak görüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere hiçbir ülkenin Türkiye ile savaşa girmek için istekte olduğunu sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bunu yapabilen 5 ülkeden biriyiz: Mete Yarar, Türkiye'ye dokunulamamasının sebebini açıkladı

Türkiye’nin toplumsal dayanışmasına değinen Yarar, 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların gösterdiği iradeye dikkat çekti. Yarar, “15 Temmuz darbe girişimi sırasında sivil insanlar sokağa çıkarak mücadele ettiler. Bu ülke için sivil silahsız sokağa çıkma cesareti olan insanlara sahip olduğunuz sürece kimsenin savaşa girme isteği olmaz” diyerek Türkiye’nin toplumsal direncinin de önemli bir caydırıcılık unsuru olduğunu söyledi.

#6
Foto - Bunu yapabilen 5 ülkeden biriyiz: Mete Yarar, Türkiye'ye dokunulamamasının sebebini açıkladı

Türkiye’nin kendi başarılarını yeterince takdir etmediğini ifade eden Yarar, “En ufak hatamızda kendimizi yerin dibine sokuyoruz. El âlemin adamları piresini deve fiyatına satıyor, biz devemizi pire fiyatına satamıyoruz. Kendimizi aşağı çekiyoruz” dedi. Gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarına da dikkat çeken Yarar, Teknofest yarışmalarına her yıl yaklaşık 1 milyon gencin katıldığını belirtti. Bu yarışmalarda ortaya konulan projelerin ulaştığı seviyeye dikkat çeken Yarar, “1 milyon gencin içerisinde yapılan projeler şu anda Yunanistan’ın Savunma Bakanlığı’ndan daha gelişmiş durumda. Bu gençlik bizi zirveye doğru taşıyacak” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İbrahim

Rabbim Müslüman Türk milletinin dünyaya hakim olduğu günleri de acaba bana gösterebilecek mi? İnşaallah diyeyim!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Soyunma kabinlerinde karı-koca skandalı! Sevda Türküsev’den sert tepki: Bu ne rahatlık!
Sosyal Medya

Soyunma kabinlerinde karı-koca skandalı! Sevda Türküsev’den sert tepki: Bu ne rahatlık!

Sevda Türküsev, iç giyim mağazalarına partnerleriyle giren kadınlarla ilgili yaptığı yorumların ardından bu kez deneme kabinlerini gündeme t..
Hafız kızlara ‘koyun sürüleri’ diyen İslam düşmanı öğretmene suç duyurusu!
Gündem

Hafız kızlara ‘koyun sürüleri’ diyen İslam düşmanı öğretmene suç duyurusu!

Sosyal medyada icazet törenine katılan hafız kız öğrencilerin fotoğrafının altına "koyun sürüleri" yazan öğretmen müsveddesi hakkında suç du..
Başkan Erdoğan açıkladı: Bekir Bozdağ’ın yerine gelen isim belli oldu
Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı: Bekir Bozdağ’ın yerine gelen isim belli oldu

TBMM Başkanlık Divanı’nda beklenen değişiklik belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekilleriyle gerçe..
Pasifik’te korkutan hareketlilik! Dünyayı sarsacak yeni El Nino uyarısı
Gündem

Pasifik’te korkutan hareketlilik! Dünyayı sarsacak yeni El Nino uyarısı

Pasifik Okyanusu'ndan gelen sıcaklık verileri, dünya genelinde hava düzenini değiştirebilecek güçlü bir iklim olayına ilişkin endişeleri art..
Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı! Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Gündem

Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı! Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İzmir açısından tarihi bir gün yaşanıyor. CHP’den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün AK Parti..
CHP'li İBB'de harç değil haraç çarkı! İtirafçı sanıktan şok iddia: "Murat Ongun'a odasında zarf içinde 10 milyonluk çek verdim"
Gündem

CHP'li İBB'de harç değil haraç çarkı! İtirafçı sanıktan şok iddia: "Murat Ongun'a odasında zarf içinde 10 milyonluk çek verdim"

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında duruşmalar devam ederken, itirafçı sanık Cüneyt Yakut'un mahkemedeki beyanları CHP'li İBB..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23