Bunu yapabilen 5 ülkeden biriyiz: Mete Yarar, Türkiye'ye dokunulamamasının sebebini açıkladı

Türkiye’nin kendi başarılarını yeterince takdir etmediğini ifade eden Yarar, “En ufak hatamızda kendimizi yerin dibine sokuyoruz. El âlemin adamları piresini deve fiyatına satıyor, biz devemizi pire fiyatına satamıyoruz. Kendimizi aşağı çekiyoruz” dedi. Gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarına da dikkat çeken Yarar, Teknofest yarışmalarına her yıl yaklaşık 1 milyon gencin katıldığını belirtti. Bu yarışmalarda ortaya konulan projelerin ulaştığı seviyeye dikkat çeken Yarar, “1 milyon gencin içerisinde yapılan projeler şu anda Yunanistan’ın Savunma Bakanlığı’ndan daha gelişmiş durumda. Bu gençlik bizi zirveye doğru taşıyacak” ifadelerini kullandı.