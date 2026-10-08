İslam Memiş altın için alarm zillerini çaldı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara önemli uyarılar yaptı. Memiş, haftanın en kritik gelişmesinin çarşamba günü yaşanacağını belirterek piyasalarda takip edilmesi gereken seviyeleri açıkladı. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde. Gram altın 6.530 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 10 bin 726 liradan işlem görmekte. Yatırımcılar 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altın alınır mı satılır mı?' sorularını araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok kritik uyarılar geldi.