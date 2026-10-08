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İslam Memiş altın için alarm zillerini çaldı

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İslam Memiş altın için alarm zillerini çaldı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara önemli uyarılar yaptı. Memiş, haftanın en kritik gelişmesinin çarşamba günü yaşanacağını belirterek piyasalarda takip edilmesi gereken seviyeleri açıkladı. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde. Gram altın 6.530 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 10 bin 726 liradan işlem görmekte. Yatırımcılar 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altın alınır mı satılır mı?' sorularını araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok kritik uyarılar geldi.

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Foto - İslam Memiş altın için alarm zillerini çaldı

Küresel piyasalardaki belirsizlikler, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları, tahvil faizlerindeki seyir ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının yeni bir "hikaye arayışında" olduğunu vurgulayan İslam Memiş, kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıları risklere karşı uyardı.

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Foto - İslam Memiş altın için alarm zillerini çaldı

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT: ÇOK SERT HAREKETLER GELİYOR! Haftanın en kritik kırılma noktasının Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanakları ve ekonomik veriler olacağını ifade eden Memiş, bu gelişmenin altın ve gümüş fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabileceğini dile getirdi. Önümüzdeki günlerde piyasalarda yön arayışının hız kazanacağını belirten uzman isim, yatırımcıların panik hamlelerden kaçınması gerektiğini söyledi.

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Foto - İslam Memiş altın için alarm zillerini çaldı

BU SÜREÇTE YATIRIMCILARI NE BEKLİYOR? GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER İslam Memiş, yatırımcıların yakından izlemesi gereken seviyeleri ve beklentilerini şu sözlerle özetledi: Gram Altın: Kısa vadede 6.500 TL – 7.000 TL bandının takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, orta ve uzun vadeli yükseliş trendinin korunduğunu vurguladı. Ons Altın: Ons tarafında kısa vadede 4.100 – 4.300 dolar aralığının kritik bir eşik olduğuna dikkat çekilirken, uzun vadeli hedef olarak 4.600 dolar seviyesi öne çıkıyor.

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Foto - İslam Memiş altın için alarm zillerini çaldı

'KISA VADELİ AL-SAT YAPANLAR RİSK ALTINDA' Altının kısa vadeli bir spekülasyon aracı olmadığını, fiziki birikim ve uzun vadeli yatırım stratejisi olarak görülmesi gerektiğini hatırlatan Memiş; yatırımcılara tek bir enstrümana bağlı kalmamaları ve portföylerini çeşitlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

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Foto - İslam Memiş altın için alarm zillerini çaldı

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 8 EKİM 2026 GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı:6.537,42 TL Gram altın satış fiyatı:6.538,24 TL

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Foto - İslam Memiş altın için alarm zillerini çaldı

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? Çeyrek altın alış fiyatı:10.678,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı:10.765,00 TL

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Foto - İslam Memiş altın için alarm zillerini çaldı

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Foto - İslam Memiş altın için alarm zillerini çaldı

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Yorumlar

Cengiz

Bu memiş mı yoksa yemismi neyse ortaya yine düştü sallıyor,buna inananlara ne demeli?

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Finansal Kehanetlerin Gölgesinde Bir Çarşamba Klasiği: İslam Memiş ve Bitmeyen Piyasa Tufanları Ekonomi ve finans dünyası, rasyonel verilerin, matematiksel grafiklerin ve merkez bankası kararlarının yön verdiği soğuk bir disiplin olarak bilinir. Ancak Türkiye’de bu soğuk disiplin, nevi şahsına münhasır analistlerin yorumlarıyla bir anda gizemli bir mitolojiye, sonu gelmeyen bir gerilim filmine dönüşebilir. Bu mitolojinin en popüler başrollerinden biri de kuşkusuz Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’tir. Kendisi, her pazartesi sabahı ekran karşısına geçip "Haftanın en kritik gelişmesi çarşamba günü yaşanacak!" diyerek tüm ülkeyi toplu bir finansal anksiyete krizine sokma konusunda adeta kurumsallaşmış bir figürdür. İslam Memiş’in kehanet takviminde sıradan, sakin veya kendi hâlinde bir çarşamba gününe rastlamak neredeyse imkânsızdır; onun dünyasında her çarşamba ya finansal bir tufanın başlangıcı ya da tarihin en büyük fırsat kapısıdır. İslam Memiş’in analiz yöntemleri, modern iktisat teorilerinden ziyade adeta Sümer tabletlerini andıran gizemli bir deşifre sürecine dayanır. Yatırımcıya yasal olarak tavsiye vermeden, kalben rehberlik etme sanatı olarak özetlenebilecek bu tarz, kendine has bir terminoloji yaratmıştır. Memiş’in evreninde piyasa, her an masum vatandaşı avlamaya çalışan gizli bir "manipülasyon lobisi" ile doludur. Vatandaş internette ya da televizyonda bir fiyat görür ve sevinir; fakat tam o esnada Memiş sahneye çıkarak "Ekrana bakma ey vatandaş, o fiyat sahte! Hemen Kapalıçarşı’ya koş, fiziki altınını al, makas aralığına dikkat et!" uyarısında bulunur. Bu yönlendirmeyle birlikte sıradan bir birikim sahibi, elinde poşetle kuyumcu kuyruğunda beklerken, bir yandan da Pasifik’teki bir adada bir martının ters uçmasının altın fiyatlarını nasıl etkilediğini düşünmek zorunda kalan küresel bir jeopolitik uzmana dönüşür. Bu analiz modelinin en hayranlık uyandırıcı yanı ise fizikten matematiğe kadar bilinen tüm temel kanunlara meydan okuyan "Alım Fırsatı" paradoksudur. Memiş’in dünyasında altının kaybetme olasılığı rasyonel olarak mevcut değildir. Eğer altın fiyatları fırlarsa, "Ben size zaten söylemiştim, bu daha başlangıç, hedef çok daha yüksek!" tezi devreye girer. Eğer fiyatlar sert bir şekilde çakılırsa, bu kez de "Bu düşüşler kalıcı değil, manipülasyon var, tam bir alım fırsatıdır, sakın kaptırmayın!" tesellisi yükselir. Dolayısıyla altın hiçbir zaman değer kaybetmez; sadece ya yükseliyordur ya da bir sonraki yükseliş için "dinleniyor" veya saf yatırımcıyı "silkeliyordur". Bu döngüye kapılan bir yatırımcı, her düşüşü yeni bir tarihi fırsat olarak gördüğü için bir noktadan sonra evdeki beyaz eşyaları bile altına çevirme dürtüsüyle baş başa kalabilir. Sonuç itibarıyla, İslam Memiş ve onun bitmek bilmeyen "kritik çarşambaları", Türk finans okuryazarlığı tarihine geçecek nitelikte bir fenomen üretmiştir. Onun literatüründe her hafta "en keskin viraj", her ay "en önemli dönüm noktası" ve her çarşamba "dananın kuyruğunun koptuğu gün" olarak kayıtlara geçer. Çarşamba günü Fed tutanakları ya da enflasyon verileri açıklanır, perşembe günü bu verilerin şoku atlatılmaya çalışılır, cuma günü ise Memiş "Önümüzdeki pazartesiye çok dikkat edin!" diyerek döngüyü en başa sarar. İslam Memiş’i takip etmek, sonu hiç gelmeyen bir lunapark treninde elinde altın kesesiyle oturmaya benzer; trenin nereye varacağını kimse kestiremez ancak yolculuğun hiçbir anında heyecanın ve adrenali yüksek kehanetlerin eksik olmayacağı kesin bir kuraldır.
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