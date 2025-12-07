İsrail konusunda Suriye Temsilcisi Tom Barrack: Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum dedi! Sebebini açıkladı

PKK, bırakalım birbirleriyle baş etsinler. Neden? Çünkü daha kolay ve iyi görünüyor. Özerk olabilirler. Kendi kültürleri var, kendi dilleri olabilir, kendi okulları olabilir, hatta kendi yerel orduları bile olabilir. Sorun şu ki bu durum, Yugoslavya’da olduğu gibi Balkanlaşıyor. Orada da aynı şeyi yaptık. ‘Yani tek bir federal model üzerinde anlaşamıyoruz, o halde yediye bölelim.’ Bu da yaklaşık bir nanosaniye sürüyor ve birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar. Irak’ta olan buydu.” İsrail’le ilişkiler konusunda Suriye’nin ‘doğru yolda olduğu ve işbirliğinden yana’ davrandığını vurgulayan büyükelçi “Onları İsrail’e doğru itmemiz dahil onlardan yapmalarını istediğimiz her şeyi yerine getiriyorlar” dedi. Öte yandan İsrail’in Suriye’ye ‘henüz güvenmediğini’ belirten Barrack, bu nedenle sürecin yavaş ilerlediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın isteğinin bir normalleşmeye gitme konusunda anlaşmaya varmak olduğunu belirten elçi şöyle konuştu: “Bence İsrail de bunu istiyor. Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum.” ‘İsrail neden Hizbullah’ı bitirmedi?’ İsrail’in neden Hizbullah’ı bitirmediğine dair soruyaysa Barrack şu yanıtı verdi: * Rejim değişikliği aslında hiçbir zaman işe yaramadı. 1946 sonrasına bakarsanız, ABD’nin müdahil olduğu her durumda yaklaşık 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı. Hepsi başarısız oldu. * Bu yüzden (ABD Dışişleri Bakanı Marco) Rubio ve Trump, rejim değişikliğinden yana değiller, bölgenin kendisine bırakılan bölgesel çözümlerden yanalar.