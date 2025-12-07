  • İSTANBUL
Dünya
İsrail konusunda Suriye Temsilcisi Tom Barrack: Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum dedi! Sebebini açıkladı

İsrail konusunda Suriye Temsilcisi Tom Barrack: Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum dedi! Sebebini açıkladı

Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail konusunda “Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum” dedi. Sebebini açıkladı.

Foto - İsrail konusunda Suriye Temsilcisi Tom Barrack: Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum dedi! Sebebini açıkladı

Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Milken Enstitüsü tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen bir konferanstan sonra ‘The National’ gazetesine konuştu.

Foto - İsrail konusunda Suriye Temsilcisi Tom Barrack: Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum dedi! Sebebini açıkladı

ABD’nin 2003’de işgal ettiği Irak’ta kurduğu düzen sonrası durum için ‘3 trilyon civarında yatırım, 20 yıllık felaket dolu bir tarih, hayatını kaybeden birkaç yüz bin kişi’ değerlendirmesini yapan Barrack, “Elde hiçbir şey kalmadı” dedi. Irak’ta kuzeydeki grupların yeni devlet yapılanmasına dahil olmak istemedikleri için federal sistem getirildiğini belirten Barrack şunları söyledi:

Foto - İsrail konusunda Suriye Temsilcisi Tom Barrack: Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum dedi! Sebebini açıkladı

PKK, bırakalım birbirleriyle baş etsinler. Neden? Çünkü daha kolay ve iyi görünüyor. Özerk olabilirler. Kendi kültürleri var, kendi dilleri olabilir, kendi okulları olabilir, hatta kendi yerel orduları bile olabilir. Sorun şu ki bu durum, Yugoslavya’da olduğu gibi Balkanlaşıyor. Orada da aynı şeyi yaptık. ‘Yani tek bir federal model üzerinde anlaşamıyoruz, o halde yediye bölelim.’ Bu da yaklaşık bir nanosaniye sürüyor ve birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar. Irak’ta olan buydu.” İsrail’le ilişkiler konusunda Suriye’nin ‘doğru yolda olduğu ve işbirliğinden yana’ davrandığını vurgulayan büyükelçi “Onları İsrail’e doğru itmemiz dahil onlardan yapmalarını istediğimiz her şeyi yerine getiriyorlar” dedi. Öte yandan İsrail’in Suriye’ye ‘henüz güvenmediğini’ belirten Barrack, bu nedenle sürecin yavaş ilerlediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın isteğinin bir normalleşmeye gitme konusunda anlaşmaya varmak olduğunu belirten elçi şöyle konuştu: “Bence İsrail de bunu istiyor. Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum.” ‘İsrail neden Hizbullah’ı bitirmedi?’ İsrail’in neden Hizbullah’ı bitirmediğine dair soruyaysa Barrack şu yanıtı verdi: * Rejim değişikliği aslında hiçbir zaman işe yaramadı. 1946 sonrasına bakarsanız, ABD’nin müdahil olduğu her durumda yaklaşık 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı. Hepsi başarısız oldu. * Bu yüzden (ABD Dışişleri Bakanı Marco) Rubio ve Trump, rejim değişikliğinden yana değiller, bölgenin kendisine bırakılan bölgesel çözümlerden yanalar.

Foto - İsrail konusunda Suriye Temsilcisi Tom Barrack: Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum dedi! Sebebini açıkladı

“Aynı şeyi Suriye’de de yaptık. Yani SDG bir tür YPG ya da * Yani bu sorun İsrail’in Amerika’nın değil. Trump’ın 12 günlük savaşı durdurmak için devreye girmesi tarihi bir durumdu ve harikaydı. * İran’da zaten iki rejim değişikliği gördük, ikisi de işe yaramadı. Peki neden İsrail işi bitirmek istemedi? Bence hikaye daha sona ermedi. Şu an 5. bölümdesiniz, önümüzde daha 5 bölüm var.”

