Bilal Erdoğan konuştu: 50 Yılda 50 Kütüphane projesini açıkladı

Millî Eğitim Bakanlığı ile İlim Yayma Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen "50. Yıl Kütüphaneleri Projesi"nin Deprem Bölgesi Toplu Açılış Töreni, Malatya Yeşilyurt Suluköy Kahramanlar İlkokulunda yapıldı. Törene Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın N. Bilal Erdoğan katıldı. Proje ile öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak tasarlanan çalışma ve okuma alanlarına, toplamda 130 binin üzerinde kitap kazandırıldı. Devletin Güçlü Altyapısına Sivil Toplumdan Anlamlı Destek Törende konuşan Bakanımız Sayın Yusuf Tekin, devletin eğitim altyapısına yaptığı devasa yatırımlara dikkat çekti. 2002 yılından bu yana derslik sayısının 350 binden 750 bine çıkarıldığını vurgulayan Sayın Tekin, deprem bölgesindeki yıkıma rağmen devletin hızlı bir şekilde okulları yeniden inşa ettiğini ve eğitim öğretim faaliyetlerinin modern imkânlarla sürdürüldüğünü belirtti. Bakanımız, devletin inşa ettiği bu güçlü fiziki altyapının, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleriyle daha da nitelikli hâle getirildiğini ifade ederek; İlim Yayma Vakfının, devletin sunduğu imkânlara kütüphane ve materyal desteği sağlayarak sürece katkı sunmasının "katılımcı sivil toplum" anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydetti.