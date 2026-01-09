  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hyundai tam elektrikli MPV modeli STARIA'yı tanıttı Dünyanın en zengini Elon Musk: Ülkede emeklilik için kökten değişim olacak! Dengeleri değiştirecek dev hamle O isimle ilgili flaş karar çıktı: Fenerbahçe’den genç atağı!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Ülkeden bir günde 4 milyar dolarlık petrol çaldılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ülkeden bir günde 4 milyar dolarlık petrol çaldılar

Ülkeden bir günde 4 milyar dolarlık petrol çalındı. İtiraf ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

1
#1
Foto - Ülkeden bir günde 4 milyar dolarlık petrol çaldılar

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Venezuela’ya yönelik askeri müdahalenin ve devam eden operasyonların bir parçası olarak “bir gün içinde 4 milyar dolar değerinde petrol aldıklarını” duyurdu.

#2
Foto - Ülkeden bir günde 4 milyar dolarlık petrol çaldılar

Trump bu petrolün değerinin zamanla artacağını ve Amerikan enerji şirketlerinin daha fazla kazanç sağlayacağını ifade etti.

#3
Foto - Ülkeden bir günde 4 milyar dolarlık petrol çaldılar

Trump, Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalanmasının ve ülkenin kontrolünün ele geçirilmesinin ardından bu petrol gelirlerinin ABD’ye aktarılacağını ve Amerikan firmalarının bölgedeki etkinliğinin artacağını söyledi. ABD lideri, bu sürecin Venezuela’ya “istikrar” getireceğini iddia etti ancak ayrıntılı bir dağıtım planı vermedi.

#4
Foto - Ülkeden bir günde 4 milyar dolarlık petrol çaldılar

Bu açıklama, Trump yönetiminin Venezuela’nın petrol varlıkları ve üretim gelirleri üzerinde doğrudan kontrol kurma niyetini ortaya koyuyor.

#5
Foto - Ülkeden bir günde 4 milyar dolarlık petrol çaldılar

Yönetim ayrıca petrol gelirlerinin nasıl kullanılacağı ve Caracas’ta geçici yönetimle nasıl paylaşılacağı konularında çeşitli politikalar üzerinde çalışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'da patlama! Ölüler var
Aktüel

Almanya'da patlama! Ölüler var

Almanya'da bir evde meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!
Gündem

PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!

Suriye’nin Halep şehrinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK-SDG’nin sözde elebaşı Mazlum Abdi, bölgedeki bozgunun ardından panik içinde açıkla..
İsrailli vekilden korku dolu itiraf: "Erdoğan geleceğin Osmanlı’sını kuruyor
Gündem

İsrailli vekilden korku dolu itiraf: “Erdoğan geleceğin Osmanlı’sını kuruyor

İsrail parlamentosu (Knesset) eski üyesi Ruth Wasserman Lande, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin artan jeopolitik nüfuzu ve C..
Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!
Gündem

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devraldığı törende sar..
Kadın milletvekilinin kafasında canlı yayında bomba patlattılar
Dünya

Kadın milletvekilinin kafasında canlı yayında bomba patlattılar

Honduraslı muhalif kadın siyasetçi Gladys Aurora López, basın mensuplarına konuştuğu sırada uzaktan atılan el yapımı bir bombanın kafasına ç..
Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir"
Gündem

Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir"

Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ süren skandal açıklamalar, Halep’teki terör inlerinin yerle bir edilmesiyle birlikte tekrar sosyal medyan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23