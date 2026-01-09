Ülkeden bir günde 4 milyar dolarlık petrol çaldılar
Ülkeden bir günde 4 milyar dolarlık petrol çalındı. İtiraf ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Venezuela’ya yönelik askeri müdahalenin ve devam eden operasyonların bir parçası olarak “bir gün içinde 4 milyar dolar değerinde petrol aldıklarını” duyurdu.
Trump bu petrolün değerinin zamanla artacağını ve Amerikan enerji şirketlerinin daha fazla kazanç sağlayacağını ifade etti.
Trump, Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalanmasının ve ülkenin kontrolünün ele geçirilmesinin ardından bu petrol gelirlerinin ABD’ye aktarılacağını ve Amerikan firmalarının bölgedeki etkinliğinin artacağını söyledi. ABD lideri, bu sürecin Venezuela’ya “istikrar” getireceğini iddia etti ancak ayrıntılı bir dağıtım planı vermedi.
Bu açıklama, Trump yönetiminin Venezuela’nın petrol varlıkları ve üretim gelirleri üzerinde doğrudan kontrol kurma niyetini ortaya koyuyor.
Yönetim ayrıca petrol gelirlerinin nasıl kullanılacağı ve Caracas’ta geçici yönetimle nasıl paylaşılacağı konularında çeşitli politikalar üzerinde çalışıyor.
