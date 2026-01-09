  • İSTANBUL
Doğa
11
Yeniakit Publisher
İki il arasında yapılmıştı! Barajdaki ‘yüzen adalar’ buz tuttu
Giriş Tarihi:

İki il arasında yapılmıştı! Barajdaki ‘yüzen adalar’ buz tuttu

Adıyaman ile Malatya arasında, Abdülharap Çayı üzerinde, sulama amacıyla inşa edilen Çat Barajı’ndaki "yüzen adalar" buz tuttu.

#1
Foto - İki il arasında yapılmıştı! Barajdaki 'yüzen adalar' buz tuttu

Çat Barajı'nın Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki kısmında kalan "yüzen adalar", soğuk hava nedeniyle dondu.

#2
Foto - İki il arasında yapılmıştı! Barajdaki 'yüzen adalar' buz tuttu

#3
Foto - İki il arasında yapılmıştı! Barajdaki 'yüzen adalar' buz tuttu

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

#4
Foto - İki il arasında yapılmıştı! Barajdaki 'yüzen adalar' buz tuttu

Yüzen adaların donması ve kar yağması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

#5
Foto - İki il arasında yapılmıştı! Barajdaki 'yüzen adalar' buz tuttu

Bazı vatandaşlar da bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi.

#6
Foto - İki il arasında yapılmıştı! Barajdaki 'yüzen adalar' buz tuttu

İşte buz tutan yüzen adalardan kareler….

#7
Foto - İki il arasında yapılmıştı! Barajdaki 'yüzen adalar' buz tuttu

İşte buz tutan yüzen adalardan kareler….

#8
Foto - İki il arasında yapılmıştı! Barajdaki 'yüzen adalar' buz tuttu

İşte buz tutan yüzen adalardan kareler….

#9
Foto - İki il arasında yapılmıştı! Barajdaki 'yüzen adalar' buz tuttu

İşte buz tutan yüzen adalardan kareler….

#10
Foto - İki il arasında yapılmıştı! Barajdaki 'yüzen adalar' buz tuttu

İşte buz tutan yüzen adalardan kareler….

