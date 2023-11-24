İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

CHP’li Akatlı şunları söylemişti: “ABD Columbia Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde Profesör Salvatore Stolfo, Cisco’nun VoIP telefonlarında ciddi güvenlik açıkları tespit ettiklerini duyurmuştur. Bahsi geçen açıklamada Cisco VoIP telefonlarının rahatlıkla birer dinleme aygıtı olarak kullanılabileceğini belirtilmiştir. Söz konusu araştırmacılar, buldukları açık sayesinde hem VoIP telefon hizmetine sızılabileceğini ve görüşmeleri dinlemenin mümkün hale geleceğini, hem de VoIP telefonların birer dinleme aygıtına dönüştürülerek ortam dinlemesi yapılabileceğini belirtmektedirler. Üstelik araştırmacılar bu açığın Cisco tarafından sunulan 14 farklı Cisco Bütünleşik IP Telefonu modelinde de geçerli olduğunu ileri sürmektedirler. Bununla birlikte; Glenn Greenwald’ın ‘Saklanacak Yer Kalmadı (No Place to Hide) kitabı’ ile birlikte gündeme gelen bir dokümanda Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansının ‘Terzi Usulü Erişim Operasyonları (Tailored Access Operations - TAO)’ bölümünün, hedef aldıkları firma ve kurumlara gönderilecek olan sunucu, router ve diğer network araçlarının içine gözetleme ve takip parçaları taktığı fotoğraflarla gösterilmiştir. Kitapta, truva atları taşıyan bu sistemler, NSA yöneticileri tarafından ‘TAO’daki en verimli operasyonlar çünkü dünya çapındaki önemli ve zor noktalarda konumlandırma sağlıyor’ şeklinde tanımlamıştır. İçinde NSA çalışanlarının Cisco router’lar olan bir gönderim paketini açtıklarını ve içine gerekli olan takip parçasını taktıklarını göstermektedir.