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İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

2023-11-24 22:55:19
İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

Gazze'de katliam yapan İsrail ordusuna destek veren Cisco şirketinin Türkiye'de özel ve devlet kurumlarında faaliyet gösterdiği iddia edildi. Cisco şirketinin istihbarat belgelerinde yer aldığı ortaya çıktı.

#1
Foto - İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

İsrail ordusunun başlattığı bağış kampanyasının en büyük destekçisi Cisco şirketinin istihbarat belgelerinde yer aldığı ortaya çıktı. ABD'de de tartışma konusu olan şirket, Türkiye'de özel ve devlet kurumlarında faaliyet gösteriyor.

#2
Foto - İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

Gazze'de soykırım yapan İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığı için başlatılan “İsrail seferber ediyor” adlı kampanyaya 600 bin işletmenin bağış yaptığı öğrenildi. 1000 kadar çok uluslu şirket tarafından bağış kampanyasına para aktarıldı.

#3
Foto - İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

İsrail ordusuna doğrudan destek verilen kampanyaya Türkiye'de etkin olan teknoloji şirketi Cisco’nun da dahil olduğu tespit edildi. ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Cisco'nun bağış kampanyasını yürütenler arasında başı çektiği öğrenildi.

#4
Foto - İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

Türkiye’de özel ve devlet kurumlarına ağ sistemleri ve güvenlik hizmeti veren Cisco, İsrail’in İsrail ordusu için başlattığı kampanyaya hem sponsor olduğu hem sistemsel destek verdiği belirlendi.

#5
Foto - İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

İsrail ordusuna bağış yapmakla kalmayan Cisco şirketi, 9 bin 500 ila 19 bin şekel (2 bin 355 ila 4 bin 710 dolar) arasında bir miktarı İsrail'deki 800 çalışanının her birine hibede bulundu.

#6
Foto - İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

The Guardian’ın 7 Haziran 2013 yılında yayınladığı bir habere göre, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) Facebook, Apple, Microsoft, Google, Yahoo ve Cisco gibi teknoloji şirketleri aracılığıyla her türlü veriyi topladığı ve istihbarat sağladığı kaydedildi. Cisco’nun güvenlik duvarının ABD istihbaratı tarafından gözlendiği haberi pek çok kez medyada tartışma konusu oldu.

#7
Foto - İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

Binlerce gizli belgeyi sızdıran eski CIA ve NSA çalışanı Edward Snowden’ın hikayesini anlatan gazeteci Glenn Greenwald’ın 2014 yılında yayımladığı “No Place to Hide (Saklanacak Yer Kalmadı)” isimli kitabında, günde 20 milyar iletişim ağını dinlediği öne sürülen ABD istihbaratı NSA’nın Cisco cihazlarına ‘backdoor’ yerleştirdiğini belirtti. Greenwald kitabında, “2012 ortası itibariyle teşkilat günde dünyanın dört bir yanından gelen 20 milyardan fazla iletişim olayını (hem İnternet hem de telefon verilerini) işliyor.” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

Kitabında çarpıcı bilgiler veren Greenwald, “X-KEYSCORE adlı bir programın, bir kişinin çevrimiçi etkinliklerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak sağladığını, NSA'nın e-postaları ve gezinme etkinliklerini, tuş vuruşuna kadar gözlemlemesine olanak sağladığını ortaya koyuyor. Programın sağladığı aramalar o kadar spesifik ki, herhangi bir NSA analisti yalnızca bir kişinin hangi web sitelerini ziyaret ettiğini bulmakla kalmıyor, aynı zamanda belirli bilgisayarlardan belirli bir web sitesine yapılan tüm ziyaretlerin kapsamlı bir listesini de oluşturabiliyor.” şeklinde yazdı.

#9
Foto - İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

Dünyada yüzde 80 oranında söz sahibi olan Cisco şirketi, Türkiye’de de ağ sistemleri ve güvenlik duvarı gibi hayati öneme sahip alanlarda önde geliyor. Ağ sistemleri ve güvenlik duvarı hizmeti veren şirket, sertifikalar vererek bilişim sektöründe liderlik yapıyor. Yazılımcı veya ağ sistemleri uzmanları, Cisco sertifikası alması halinde sektörde kabul görüyor veya öncelik tanınıyor. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, 2017 yılında Cisco marka telefonlardan istihbarat sağlandığı konusunda açıklamalarda bulunmuştu. TBMM'ye alınan Cisco marka telefonlarla ilgili Odatv’ye açıklama yapan Akatlı, “Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) istihbarat toplamak için kullandığı Cisco marka telefonların TBMM’de ne işi var?” diye sormuştu.

#10
Foto - İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

CHP’li Akatlı şunları söylemişti: “ABD Columbia Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde Profesör Salvatore Stolfo, Cisco’nun VoIP telefonlarında ciddi güvenlik açıkları tespit ettiklerini duyurmuştur. Bahsi geçen açıklamada Cisco VoIP telefonlarının rahatlıkla birer dinleme aygıtı olarak kullanılabileceğini belirtilmiştir. Söz konusu araştırmacılar, buldukları açık sayesinde hem VoIP telefon hizmetine sızılabileceğini ve görüşmeleri dinlemenin mümkün hale geleceğini, hem de VoIP telefonların birer dinleme aygıtına dönüştürülerek ortam dinlemesi yapılabileceğini belirtmektedirler. Üstelik araştırmacılar bu açığın Cisco tarafından sunulan 14 farklı Cisco Bütünleşik IP Telefonu modelinde de geçerli olduğunu ileri sürmektedirler. Bununla birlikte; Glenn Greenwald’ın ‘Saklanacak Yer Kalmadı (No Place to Hide) kitabı’ ile birlikte gündeme gelen bir dokümanda Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansının ‘Terzi Usulü Erişim Operasyonları (Tailored Access Operations - TAO)’ bölümünün, hedef aldıkları firma ve kurumlara gönderilecek olan sunucu, router ve diğer network araçlarının içine gözetleme ve takip parçaları taktığı fotoğraflarla gösterilmiştir. Kitapta, truva atları taşıyan bu sistemler, NSA yöneticileri tarafından ‘TAO’daki en verimli operasyonlar çünkü dünya çapındaki önemli ve zor noktalarda konumlandırma sağlıyor’ şeklinde tanımlamıştır. İçinde NSA çalışanlarının Cisco router’lar olan bir gönderim paketini açtıklarını ve içine gerekli olan takip parçasını taktıklarını göstermektedir.

#11
Foto - İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

Üstelik bu telefonları FETÖ’cülerin kullandığı tespit edilmiştir. FETÖ çatı iddianamesi ve hükümet gazetelerinin tamamında da ‘FETÖ’nün tercih ettiği telefon markası’ olarak belirtilen cihazlar bütün parti liderlerinin, gruplarının ve milletvekillerinin odalarına kurulmuştur.” Backdoor, çeşitli teknikler kullanarak bir yazılım veya sistemde, normal giriş ve çıkış noktaları dışında bilerek veya bilmeyerek oluşturulan, veri sızıntısına imkan veren açıklara veya gizli geçitlere verilen genel isimdir. Türkçe'de "arka kapı" anlamına gelmektedir. "Sanal ajan" olarak da tabir edilen Backdoor'daki asıl amaç, söz konusu sisteme erişerek veri sızdırmak ve verilere yetkisiz bir şekilde müdahale etmektir. Kaynak: Haber7

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