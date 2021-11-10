İsrail Büyükelçisini hemen kaçırdılar! Şoke eden gelişme

Bir başkası, "Bu kişi gibiler gerçekten konuşma hakkını hak etmiyor. Bütün bir halkı insanlıktan çıkaran yorumlar yaptı" derken, başka bir öğrenci de "İnsanları insanlıktan çıkarabiliyor ve onların konuşma haklarını reddedebiliyorsa, neden kendisinin konuşma hakkı olsun" ifadelerini kullandı. Instagram hesabı LSE Class War, kaosu üstlendi. Hesapta olaydan önce şöyle yazıyordu: "Büyükelçi arabasının camını kim kırarsa, bira bardağı alır." Hesap daha sonra şunu ekledi: "18:25'te içeri giriyoruz. Hadi onu sallayalım." LSE Class War grubu ile, daha önce özel okul öğrencilerini yasaklamaya, serbest piyasa ekonomisti Friedrich Hayek'i müfredattan çıkarmaya, platform konuşmacılarına yer vermemeye ve personel için azınlık kotaları getirmeye çalıştığı için alay edilmişti. Kendisini Suriye, Lübnan ve Küresel Cihatçı Terörizm odaklı bir araştırmacı olarak tanımlayan Hadi Nasrallah, videoyu Twitter'da ilk paylaşan kişi oldu: "İsrail büyükelçisi Tzipi Hotovely, öğrencilerin onun varlığını protesto etmesi ve ona bir platform vermeyi reddetmesi üzerine Londra'daki LSE üniversitesinden kaçmak zorunda kaldı. Sömürge savaş suçlularına her yerde bu şekilde davranılmalıdır. #Özgür Filistin."