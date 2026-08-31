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İsrail alçakça tehditler savuruyordu: Türkiye sessiz sedasız Suriye'ye kurdu

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İsrail alçakça tehditler savuruyordu: Türkiye sessiz sedasız Suriye'ye kurdu

İsrail'den Türkiye'ye yönelik alçak tehditler artarken Ankara, Suriye'de önemli hamlelere imza atmayı sürdürüyor. Türkiye, Suriye'deki kritik projeyi tamamladı.

#1
Foto - İsrail alçakça tehditler savuruyordu: Türkiye sessiz sedasız Suriye'ye kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye ordusunun işbirliğiyle yürütülen, Suriye'de Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan yüzer köprünün inşaatı tamamlandı.

#2
Foto - İsrail alçakça tehditler savuruyordu: Türkiye sessiz sedasız Suriye'ye kurdu

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de Fırat Nehri üzerinde yer alan köprünün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlandığını belirtti.

#3
Foto - İsrail alçakça tehditler savuruyordu: Türkiye sessiz sedasız Suriye'ye kurdu

Büyükelçi Yılmaz, TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle inşa edilen köprünün, sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine yapıldığını kaydetti. Köprünün, TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle gerçekleştirilen ikinci köprü projesi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Türk ve Suriye silahlı kuvvetleri, barışta da geleceği birlikte inşa ediyor." ifadesini kullandı.

#4
Foto - İsrail alçakça tehditler savuruyordu: Türkiye sessiz sedasız Suriye'ye kurdu

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra da X'teki paylaşımında, köprünün Deyrizor'daki halkın ulaşım yükünü hafifletmek amacıyla inşa edildiğini bildirdi.

#5
Foto - İsrail alçakça tehditler savuruyordu: Türkiye sessiz sedasız Suriye'ye kurdu

Ebu Kasra, "Ülkelerimiz arasındaki güven ve işbirliğinin güçlendirilmesindeki yoğun çabalarından dolayı kardeşim Türkiye Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler'e en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

#6
Foto - İsrail alçakça tehditler savuruyordu: Türkiye sessiz sedasız Suriye'ye kurdu

Kaynak: GDH Haber

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