İspanyollar'dan sürpriz harekat: Osimhen'i nasıl alacaklar sorusu akıllarda artık...

Barcelona'nın devre arasında veya sezon sonunda Victor Osimhen'i kadrosuna katacağı konuşuluyor.
Fakat La Liga temsilcisinin ekonomik durumu hiç de iyi değil...
Galatasaray'ın bonservisini aldığı Victor Osimhen sürekli olarak Avrupa ekipleriyle anılıyor. Bunlardan biri de Barcelona...
La Liga temsilcisinin, Nijeryalı forveti kadrosuna katmak istediği söyleniyor. Ancak şu anda içinde bulundukları ekonomik şartlar hiç de iyi değil...
Barcelona'nın bu takviyeyi yapabilmesi için üst düzey satışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Aksi halde hiçbir şey yapamayacaklar. Ayrıca Galatasaray Yönetimi de yıldız forvetini satmayı düşünmüyor. Elbette çok astronomik bir teklif, dünya üzerindeki her oyuncu için durumu değiştirebilir.
Barcelona bugün itibarıyla hem Galatasaray'ın hem de Osimhen'in maddi beklentilerini karşılamaktan çok uzak... Devre arasında ve sezon sonunda bazı oyuncularını yüksek bedellerle satabilirlerse işler farklı bir yöne gidebilir. 27 yaşındaki futbolcunun, Sarı-Kırmızılılar'la 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.
