Türkiye çok konuşulacak bir karar almıştı! Çin'den karşı atak geldi
Çin merkezli China Southern Airlines, vizelerin kaldırılmasının ardından Türkiye ile ilgili önemli bir karara imza attı.
Türkiye’nin Çin vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırma kararının ardından China Southern Airlines, Çin ile Türkiye arasındaki hava trafiğini güçlendirmek amacıyla İstanbul uçuşlarında kapasite artırma kararı aldı. 2026 bahar tarifesiyle birlikte havayolu, hem mevcut hatlarda frekans yükseltecek hem de Çin’in farklı şehirlerinden İstanbul’a daha fazla sefer düzenleyecek.
Karara göre, Beijing Daxing–İstanbul hattında haftalık uçuş sayısı 23 Mart 2026’dan itibaren 3’ten 4’e çıkarılacak. Bu hatta Boeing 787-9 Dreamliner tipi geniş gövdeli uçakların kullanılması planlanıyor.
En dikkat çekici artış ise Guangzhou–İstanbul hattında yaşanacak. China Southern Airlines, 30 Mart 2026 itibarıyla bu güzergahtaki haftalık sefer sayısını 3’ten 10’a yükseltecek. Söz konusu artış, İstanbul Havalimanı’nın Çin’in güneyiyle olan bağlantısını önemli ölçüde güçlendirecek.
Urumqi–İstanbul hattında da kapasite artışına giden havayolu, 24 Mart 2026’dan itibaren haftalık uçuş sayısını 1’den 3’e çıkaracak. Kaynak: Turizm Güncel
