İngilizlerin neden grip olmadığı belli oldu: Kaynar suya 2 dilim atıp için!
Herkes İngilizlerin neden hiç grip olmadığını merak ediyor. Yüzyıllardır uygulanan bu yöntem sayesinde kışı hastalanmadan geçiriyorlar.
Soğuk ve yağışlı havasıyla bilinen İngiltere'de, hastalanmamanın formülü bulundu. Çoğu kişinin aklına İngilizler denince sütlü çay gelse de, özellikle sonbahar ve kış aylarında tercih edilen geleneksel bir içecek daha var: Elma çayı.
İNGİLİZLERİN GRİP ÇAYI Elmanın kabuğunda bulunan ve güçlü bir antioksidan olan "kuersetin", C vitamini ve bazı baharatların sıcak suyla özünü bırakması esasına dayanıyor. Bu sayede içecek, bağışıklık sistemini destekleyen doğal bir karışım haline geliyor.
Uzmanlara göre kuersetin, vücudu enfeksiyonlara karşı korumada önemli rol oynuyor.
Elmanın kabuğunda yoğun şekilde bulunan bu madde, kaynar suyla temas ettiğinde etkisini kaybetmeden sıvıya geçiyor.
Özellikle kabuklu elma kullanılması bu nedenle büyük önem taşıyor. İçeriğe eklenen tarçın, karanfil veya zencefil gibi baharatlar ise hem içeceğin etkisini artırıyor hem de vücut direncini destekliyor.
İngiltere’de bu kür, özellikle soğuk algınlığı belirtileri başlamadan önce, koruyucu amaçla tüketiliyor./ kaynak: ensonhaber
