  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
İngilizlerin neden grip olmadığı belli oldu: Kaynar suya 2 dilim atıp için!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İngilizlerin neden grip olmadığı belli oldu: Kaynar suya 2 dilim atıp için!

Herkes İngilizlerin neden hiç grip olmadığını merak ediyor. Yüzyıllardır uygulanan bu yöntem sayesinde kışı hastalanmadan geçiriyorlar.

#1
Foto - İngilizlerin neden grip olmadığı belli oldu: Kaynar suya 2 dilim atıp için!

Soğuk ve yağışlı havasıyla bilinen İngiltere'de, hastalanmamanın formülü bulundu. Çoğu kişinin aklına İngilizler denince sütlü çay gelse de, özellikle sonbahar ve kış aylarında tercih edilen geleneksel bir içecek daha var: Elma çayı.

#2
Foto - İngilizlerin neden grip olmadığı belli oldu: Kaynar suya 2 dilim atıp için!

İNGİLİZLERİN GRİP ÇAYI Elmanın kabuğunda bulunan ve güçlü bir antioksidan olan "kuersetin", C vitamini ve bazı baharatların sıcak suyla özünü bırakması esasına dayanıyor. Bu sayede içecek, bağışıklık sistemini destekleyen doğal bir karışım haline geliyor.

#3
Foto - İngilizlerin neden grip olmadığı belli oldu: Kaynar suya 2 dilim atıp için!

Uzmanlara göre kuersetin, vücudu enfeksiyonlara karşı korumada önemli rol oynuyor.

#4
Foto - İngilizlerin neden grip olmadığı belli oldu: Kaynar suya 2 dilim atıp için!

Elmanın kabuğunda yoğun şekilde bulunan bu madde, kaynar suyla temas ettiğinde etkisini kaybetmeden sıvıya geçiyor.

#5
Foto - İngilizlerin neden grip olmadığı belli oldu: Kaynar suya 2 dilim atıp için!

Özellikle kabuklu elma kullanılması bu nedenle büyük önem taşıyor. İçeriğe eklenen tarçın, karanfil veya zencefil gibi baharatlar ise hem içeceğin etkisini artırıyor hem de vücut direncini destekliyor.

#6
Foto - İngilizlerin neden grip olmadığı belli oldu: Kaynar suya 2 dilim atıp için!

İngiltere’de bu kür, özellikle soğuk algınlığı belirtileri başlamadan önce, koruyucu amaçla tüketiliyor./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Te..
PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!
Gündem

PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!

Suriye’nin Halep şehrinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK-SDG’nin sözde elebaşı Mazlum Abdi, bölgedeki bozgunun ardından panik içinde açıkla..
Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!
Gündem

Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!

Günlerdir "öldü", "vuruldu" veya "kaçtı" diyerek kirli bir dezenformasyon yürüten şer odaklarının yalanları, paylaşılan son görüntülerle bir..
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Dün Deva, Gelecek ve CHP’den istifa eden 3 milletvekilini Ak Parti’ye katılmasının ardından bugün de 2’si büyükşehir olmak üzere CHP’nin eli..
Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye
Sosyal Medya

Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye

Özgür Özel'in "Ekrem İmamoğlu depreme karşı en iyi hazırlığı yapar, müthiş bir kentsel dönüşüm planı vardı" sözleri, İmamoğlu'nun geçmişteki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23