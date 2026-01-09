  • İSTANBUL
Sivas’ın ‘gözleri’ tamamen buz kesti
IHA Giriş Tarihi:

Sivas’ın ‘gözleri’ tamamen buz kesti

Sivas’ta yan yana bulunan ve göze benzeyen Ağgöl ve Karagöl soğuk havanın etkisiyle dondu. Her mevsim ayrı bir manzara sunan göllerde dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - Sivas’ın ‘gözleri’ tamamen buz kesti

Sivas il merkezine 53 kilometre, Zara ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Canova köyünde bulunan Ağgöl ve Karagöl, yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sivas’ın ‘Doğadaki iki gözü’ olarak bilinen göller, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.

#2
Foto - Sivas’ın ‘gözleri’ tamamen buz kesti

Yaz aylarında binlerce misafirini ağırlayan göller, karla kaplı uçsuz bucaksız arazide mest eden bir görüntü sergiledi. Tepeden bakıldığında gözü andıran göller, dron ile havadan görüntülendi.

#3
Foto - Sivas’ın ‘gözleri’ tamamen buz kesti

"Yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliği var" Canova köyünde yaşayan Bekir Başar, "Şu anda arkamızdaki gölün adı Ağ Göl. Vatandaşlarımızın da nazar boncuğu olarak bildiği bir göl. Bu gölün yaklaşık 16 metreye yakın bir derinliği var. Genellikle yağmur suları ile dolan bir göl. Gölümüzün yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliği var. İçinde balık türleri de var. Ördekler, turnalar, göçmen kuşlarımızın burada konakladığını da görebiliyoruz.

#4
Foto - Sivas’ın ‘gözleri’ tamamen buz kesti

Her mevsimi ayrı güzel. Bütün vatandaşlarımız da gelip görsün bu güzelliğe şahit olsunlar. Yurdumuzun çeşitli güzellikleri var, bu da onlardan biri. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

