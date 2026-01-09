Sivas’ın ‘gözleri’ tamamen buz kesti

"Yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliği var" Canova köyünde yaşayan Bekir Başar, "Şu anda arkamızdaki gölün adı Ağ Göl. Vatandaşlarımızın da nazar boncuğu olarak bildiği bir göl. Bu gölün yaklaşık 16 metreye yakın bir derinliği var. Genellikle yağmur suları ile dolan bir göl. Gölümüzün yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliği var. İçinde balık türleri de var. Ördekler, turnalar, göçmen kuşlarımızın burada konakladığını da görebiliyoruz.