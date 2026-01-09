  • İSTANBUL
Mehmet Akif Ersoy’la ilgili mide bulandıran iddia: "Şişe çevirme" oyunu rezillikle bitmiş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mehmet Akif Ersoy’la ilgili mide bulandıran iddia: “Şişe çevirme” oyunu rezillikle bitmiş

Tutuklu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında mide bulandıran bir iddia daha ortaya atıldı.

Foto - Mehmet Akif Ersoy’la ilgili mide bulandıran iddia: "Şişe çevirme" oyunu rezillikle bitmiş

Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklu bulunduğu uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İpek M. isimli şüphelinin savcılığa verdiği ifade dosyaya girdi. Şüpheli, ifadesinde Ersoy ve çevresine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Foto - Mehmet Akif Ersoy’la ilgili mide bulandıran iddia: "Şişe çevirme" oyunu rezillikle bitmiş

Sabah'ta yer alan habere göre; İpek M., savcılık ifadesinde olayların 2022 yılına kadar uzandığını belirterek, Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu bazı ortamlarda uyuşturucu maddenin ortaya çıktığını öne sürdü. Şüpheli, uyuşturucu madde teminiyle ilgili olarak da Ersoy'u işaret eden ifadeler kullandı.

Foto - Mehmet Akif Ersoy’la ilgili mide bulandıran iddia: "Şişe çevirme" oyunu rezillikle bitmiş

Şüpheli ifadesinde ayrıca, Mehmet Akif Ersoy'un zaman zaman alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğunu iddia ederek, bu haldeyken çakarlı araç kullandığına şahit olduğunu ileri sürdü.

Foto - Mehmet Akif Ersoy’la ilgili mide bulandıran iddia: "Şişe çevirme" oyunu rezillikle bitmiş

İpek M. ifadesinde, "Bulunduğumuz ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu, büyük ihtimalle Akif getiriyordu" diyerek uyuşturucu tedariği konusunda Ersoy'u işaret etti. İpek M., bazı ev partilerinde Tolga Aykut, Mehmet Akif Ersoy, Buse Ö. ve Tuğba Ö. isimlerinin bir arada bulunduğunu öne sürerek, bu ortamlarda "Doğruluk mu cesaret mi?" oyunu oynandığını, devamında ise cinsel ilişki yaşandığını iddia etti.

Foto - Mehmet Akif Ersoy’la ilgili mide bulandıran iddia: "Şişe çevirme" oyunu rezillikle bitmiş

Öte yandan Mehmet Akif Ersoy'un geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade verdiği, bu ifadede de Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş'i işaret ederek, uyuşturucu maddeye alışma süreciyle ilgili iddialarda bulunduğu kamuoyuna yansımıştı.

Foto - Mehmet Akif Ersoy’la ilgili mide bulandıran iddia: "Şişe çevirme" oyunu rezillikle bitmiş

