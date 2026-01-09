Mehmet Akif Ersoy’la ilgili mide bulandıran iddia: “Şişe çevirme” oyunu rezillikle bitmiş

İpek M. ifadesinde, "Bulunduğumuz ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu, büyük ihtimalle Akif getiriyordu" diyerek uyuşturucu tedariği konusunda Ersoy'u işaret etti. İpek M., bazı ev partilerinde Tolga Aykut, Mehmet Akif Ersoy, Buse Ö. ve Tuğba Ö. isimlerinin bir arada bulunduğunu öne sürerek, bu ortamlarda "Doğruluk mu cesaret mi?" oyunu oynandığını, devamında ise cinsel ilişki yaşandığını iddia etti.