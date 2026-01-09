  • İSTANBUL
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Rejimi yıkıp İran’ın başına geçmek istiyordu… Trump, Pehlevi için kararını verdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rejimi yıkıp İran’ın başına geçmek istiyordu… Trump, Pehlevi için kararını verdi!

Küresel eşkıya ABD, tüm dünyanın gözü önünde haydutça saldırılar gerçekleştirip uluslararası hukuku ayaklar altına alıyor. Dünyanın polisi gibi davranan ABD, İran’da da protestocuları destekleyip rejime karşı kışkırtıyor. Yıllardır ABD’de yaşayan emperyalist kuklası Rıza Pehveli de yayınladığı videolar ile İran halkını darbeye çağırırken, ülkenin başına geçmek için adeta gün sayıyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Pehveli hakkında yaptığı açıklamalarla, İran’ın yeni şahı olmak isteyen kuklayı perişan etti.

1
#1
Foto - Rejimi yıkıp İran’ın başına geçmek istiyordu… Trump, Pehlevi için kararını verdi!

Son yıllardır İran'daki rejim sert toplumsal olaylarla sarsılıyor. ABD ve İsrail'in hava saldırıları ile yaşanan ekonomik sorunların önlenemez krizlere dönüşmesiyle İran sokakları yine karıştı. 12 gün önce Tahran'da bir çarşıda başlayan olaylar tüm ülkeye yayıldı.

#2
Foto - Rejimi yıkıp İran’ın başına geçmek istiyordu… Trump, Pehlevi için kararını verdi!

Gösterilerde binlerce kişi yaralanırken eylemciler kamu bina ve araçlarını ateşe verdi, rejime karşı nefret dolu sloganlarla polisle çatıştı. Tahran başta olmak üzere eylemlerin şiddetini artırması ile İran genelinde internet tamamen kısıtlandı. Gösteriler sabaha kadar devam ederken ülkedeki durum, tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor.

#3
Foto - Rejimi yıkıp İran’ın başına geçmek istiyordu… Trump, Pehlevi için kararını verdi!

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın konu hakkındaki açıklamaları dikkat çekiyor.

#4
Foto - Rejimi yıkıp İran’ın başına geçmek istiyordu… Trump, Pehlevi için kararını verdi!

Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti.

#5
Foto - Rejimi yıkıp İran’ın başına geçmek istiyordu… Trump, Pehlevi için kararını verdi!

Protestoların sertleşmesi ve Dini Lider Hamaney'in ülkeden kaçmak için B planı olduğuna yönelik söylentilerle birlikte devrik Pehlevi Ailesi'nin tekrar ülkeye geri dönerek yönetime geçme olasılığını gündeme getirdi.

#6
Foto - Rejimi yıkıp İran’ın başına geçmek istiyordu… Trump, Pehlevi için kararını verdi!

Fox News'e bir mülakat veren Trump, bu konuyu da değerlendirdi.

#7
Foto - Rejimi yıkıp İran’ın başına geçmek istiyordu… Trump, Pehlevi için kararını verdi!

Rıza Pehlevi'nin İran'ın bir sonraki cumhurbaşkanı olmasından yana olmadığını söyleyen Trump, "Şu an itibariyle cumhurbaşkanı olarak uygun olduğunu düşünmüyorum." dedi.

#8
Foto - Rejimi yıkıp İran’ın başına geçmek istiyordu… Trump, Pehlevi için kararını verdi!

Rıza Pehlevi, "Milyonlarca İranlı bu gece özgürlüklerini talep etti. Özgür dünyanın lideri Başkan Trump'a, rejimi hesap verebilir hale getirme sözünü yinelediği için teşekkür ederim." paylaşımı yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serdar

Trump kolay harcayacagı adamı muhatap almaz.

Qwerty

kukla satılmış köpek trump seni tuvalet peçetesi gibi kullanır ve atar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
