Rejimi yıkıp İran’ın başına geçmek istiyordu… Trump, Pehlevi için kararını verdi!

Küresel eşkıya ABD, tüm dünyanın gözü önünde haydutça saldırılar gerçekleştirip uluslararası hukuku ayaklar altına alıyor. Dünyanın polisi gibi davranan ABD, İran’da da protestocuları destekleyip rejime karşı kışkırtıyor. Yıllardır ABD’de yaşayan emperyalist kuklası Rıza Pehveli de yayınladığı videolar ile İran halkını darbeye çağırırken, ülkenin başına geçmek için adeta gün sayıyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Pehveli hakkında yaptığı açıklamalarla, İran’ın yeni şahı olmak isteyen kuklayı perişan etti.