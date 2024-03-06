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Spor
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İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

2024-03-06 00:38:56
İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, en yakın rakibinin 2 puan üstünde 1. sırada yer alıyor. Yaz transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan sarı-kırmızılı ekip, duyanları şaşkına çevirecek o dünya yıldızını bedavaya getirmek için çalışmalara başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

Trendyol Süper Lig'i geçtiğimiz sezon şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu yıl da ipi göğüslemek istiyor.

#2
Foto - İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

Son olarak zorlu Beşiktaş deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılı ekip, 2. dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

#3
Foto - İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

Bu skorla beraber puanını toplamda 75'e yükselten Cimbom, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

#4
Foto - İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

Ayrıca Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

#5
Foto - İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğu A grubunu 3. sırada tamamladı.

#6
Foto - İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

UEFA Avrupa Ligi'ne gerileyen temsilcimiz, play-off turunda eşleştiği Sparta Prag'a iki maç sonunda toplamda 6-4 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

#7
Foto - İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

Ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük ile eşleşen sarı-kırmızılılar evinde 2-0 yenilerek bu turnuvadan da elendi.

#8
Foto - İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

Yoluna yalnızca Süper Lig'de devam eden Galatasaray, şampiyonluğu kazanmak ve yeniden Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefliyor.

#9
Foto - İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

Bu bağlamda çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip yaz transfer dönemi harekatına başlamış durumda.

#10
Foto - İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

Sabah'a göre; Galatasaray'a yaz transfer döneminde de transfer etmek istediği Thiago Alcantara'dan müjdeli haber geldi.

#11
Foto - İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

Bu sezon sakatlıkla boğuşan Thiago için Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, "Thiago bu sezon forma giyebilir mi? Bilmiyorum. Kısa süreli bir sakatlık değil." demişti.

#12
Foto - İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

Kontratı sezon sonunda bitecek olan Thiago Alcantara'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

#13
Foto - İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!

Thiago, daha önce ise Barcelona altyapısında yetişmiş, Katalan ekibinde birkaç sene forma giydikten sonra Münih'in yolunu tutmuştu. Ayrıca yıldız futbolcu kariyerinde en yüksek piyasa değeri olarak 70 milyon Euro'yu gördü

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