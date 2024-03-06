2024-03-06 00:38:56 İspanyollar doğruladı, büyük fırsat için tarih verdiler: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, en yakın rakibinin 2 puan üstünde 1. sırada yer alıyor. Yaz transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan sarı-kırmızılı ekip, duyanları şaşkına çevirecek o dünya yıldızını bedavaya getirmek için çalışmalara başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...