İspanya'nın peşine düştüğü Kaan'a gizli güç: TÜBİTAK raporu çok konuşulacak detayı ortaya çıkardı
İspanya'nın peşine düştüğü Kaan'a gizli güç: TÜBİTAK raporu çok konuşulacak detayı ortaya çıkardı

Avrupa'nın altıncı nesil savaş uçağı programı başlamadan çökerken İspanya MMU Kaan'ı radarına aldı. Savunma alanında heyecanlandıran gelişmeler yaşanırken TÜBİTAK’ın 2025 yılı faaliyet raporuda çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

KAAN Millî Mühimmat Entegrasyonu Projesi kapsamında; GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, GÖKHAN hava-hava füzeleri, SOM-J seyir füzesinin ve HGK ve KGK mühimmatlarının KAAN’a entegrasyon çalışmaları sürüyor.

TÜBİTAK’ın 2025 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Bu bağlamda TÜBİTAK SAGE’de gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik bilgilere de yer verildi. 2025 yılında imzalanan KAAN Millî Mühimmat Entegrasyonu Projesi kapsamında; GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, GÖKHAN hava-hava füzeleri ve SOM-J seyir füzesinin millî muharip uçağı KAAN’ın dâhili istasyonlarına entegrasyonu için çalışmaların yürütüldüğü aktarıldı.

Ayrıca HGK ve KGK mühimmatları ile SOM seyir füzelerinin de dış istasyonlara entegrasyon çalışmalarının yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN projesindeki son gelişmeleri yerinde incelemişti. Hangarda yürütülen çalışmaları denetleyen Görgün, KAAN’ın sadece bir uçak değil, Türkiye’nin mühendislik gücünün ve tam bağımsızlık iradesinin bir simgesi olduğunu vurgulamıştı.

Ziyaret sırasında projenin teknik olgunluğuna dikkat çeken Görgün, Tam Boy Statik testlerde kullanılacak uçakla birlikte, ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştiren prototipin ve uçuş sırasındaki ikinci prototipin aynı karede yer almasının tarihi bir an olduğunu ifade etmişti. Bu bağlamda Görgün, söz konusu tablonun binlerce insanın emeğinin somut bir göstergesi ve projenin ulaştığı teknik aşamanın ispatı olduğunun altını çizmişti.

KAAN’ın bir uçağın ötesinde, Türkiye’nin mühendislik gücünün ve bağımsız savunma iradesinin simgesi olduğunu vurgulayan Haluk Görgün ziyaretinde şu değerlendirmelerde bulunmuştu: “Bu projede hedefimiz; Türk Hava Kuvvetlerimizin envanterinde uzun yıllar görev yapacak yeni nesil muharip bir uçağı özgün olarak geliştirmek ve ülkemizin kabiliyetlerini daha da ileri taşımaktır. KAAN’ımızın teknik kabiliyetlerine baktığınızda; ulaşacağı hızdan görünmezlik teknolojisine, elektronik harp yeteneğinden çoklu görev kabiliyetlerine kadar, dünyada sayısı bir elin parmakları kadar olan seçkin muharip uçak sınıfının bir üyesi olacağını söylemek mümkündür. Düşük görünürlük, dahili silah yuvaları, gelişmiş aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi kabiliyetlerle hem hava-hava hem hava-yer görevlerinde üstün performans elde edilecektir.” KAYNAK: DEFENCETURK

