Heyecan verici keşif büyük sevinçle duyuruldu! Topraktan resmen elmas fışkırmaya başladı
Heyecan verici keşif büyük sevinçle duyuruldu! Topraktan resmen elmas fışkırmaya başladı

Rusya’nın kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesinde bulunan Vladimir Grib yatağında, saflığı ve büyüklüğüyle hayranlık uyandıran 56 karatlık dev bir elmas kristali gün yüzüne çıkarıldı. Avrupa’nın endüstriyel elmas rezervine sahip tek bölgesi olan madende, geçtiğimiz aylarda kırılan 228 karatlık rekorun ardından gelen bu yeni keşif, bölgeyi stratejik bir hammadde kalesi haline getirdi. Mücevher kalitesindeki bu dev kristal, sahip olduğu boyutlar ve kusursuz yapısıyla koleksiyonerlerin ve endüstrinin odağına yerleşti.

Avrupa'nın tek elmas madeni olma unvanına sahip Rusya’daki Arkhangelsk bölgesinde, madencilik tarihine geçecek bir olay yaşandı. Diamonds tarafından işletilen Vladimir Grib yatağında yapılan son kazı çalışmalarında, saflığı ve büyüklüğüyle göz kamaştıran 56 karatlık dev bir elmas kristali bulundu.

Kristalin 23,7×22,7×16,4 mm boyutlarında olduğu tespit edildi. Madenin endüstriyel üretime geçmesinden bugüne, 50 karatın üzerinde toplam 53 kristal gün yüzüne çıkarıldı. Hatırlanacağı üzere, aynı madende 13 Şubat 2026 tarihinde 228,62 karatlık yılın rekoru kırılmıştı.

Rusya'nın kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesindeki Grib yatağında, tam 56 karat ağırlığında, mücevher kalitesinde bir kristal çıkarıldı.

Arkhangelsk bölgesi, Avrupa'da endüstriyel elmas rezervlerine sahip tek bölge olma özelliğini sürdürüyor.

Primorsky bölgesindeki M. Lomonosov ve Mezen’deki V. Grib yatakları, sahip oldukları yüksek teknoloji ve zengin rezervlerle "Pomorye" bölgesini tüm Avrupa için stratejik bir hammadde kalesi haline getirdi.

