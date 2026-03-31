Heyecan verici keşif büyük sevinçle duyuruldu! Topraktan resmen elmas fışkırmaya başladı

Rusya’nın kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesinde bulunan Vladimir Grib yatağında, saflığı ve büyüklüğüyle hayranlık uyandıran 56 karatlık dev bir elmas kristali gün yüzüne çıkarıldı. Avrupa’nın endüstriyel elmas rezervine sahip tek bölgesi olan madende, geçtiğimiz aylarda kırılan 228 karatlık rekorun ardından gelen bu yeni keşif, bölgeyi stratejik bir hammadde kalesi haline getirdi. Mücevher kalitesindeki bu dev kristal, sahip olduğu boyutlar ve kusursuz yapısıyla koleksiyonerlerin ve endüstrinin odağına yerleşti.