  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kilosu 3 bin lirayı buldu! Altın değerindeki ürün böyle korunuyor ''Amerikan Rüyası''nın sonu: ''No Kings'' gösterilerine sert müdahale! Altın fiyatlarında sert hareket! Bu daha başlangıç mı? Sırada hangi seviye var? Sürücülere büyük müjde! Trafik cezasına itirazda “kaybetme korkusu” tarih oldu Heyecan verici keşif büyük sevinçle duyuruldu! Topraktan resmen elmas fışkırmaya başladı Serbest piyasada dolar ve euro fiyatları! Türkiye genelinde 700 mağazası bulunan mobilya devi satışa çıkarıldı: İstenen rakam dudak uçuklattı Bu kadarı da fazla artık! “Kardeş” dediğimiz Kosova’dan, tarihi milli maç öncesi büyük skandal
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Tarlada gören üstüne atlıyor! Kilosu eti katladı, talebe yetişilemiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarlada gören üstüne atlıyor! Kilosu eti katladı, talebe yetişilemiyor

Baharın gelişiyle birlikte ormanlarda kendiliğinden yetişen kuzu göbeği mantarı, kilogram fiyatıyla adeta dudak uçuklatarak "doğanın altını" lakabını hakkıyla taşıyor. Zahmetli toplanma süreci ve eşsiz aroması nedeniyle hem gurme restoranların hem de yabancı alıcıların gözdesi olan bu nadir mantar, pazara inmeden siparişle tükeniyor. Avrupa ülkelerinden gelen yoğun talep nedeniyle büyük bir kısmı ihraç edilen kuzu göbeği, bu sezon da toplayıcılarının yüzünü güldürüyor.

#1
Kuzu göbeği mantarı, doğada kendiliğinden yetişen ve kültürü oldukça zor olan nadir türlerden biri. Özellikle ormanlık alanlarda, nemli ve humuslu topraklarda yetişen bu mantar, sabah erken saatlerde toplanıyor ve aynı gün içinde alıcı buluyor.

#2
Toplayıcılar, sezonun kısa sürmesi nedeniyle adeta zamanla yarışıyor. Ürünün raf ömrünün çok kısa olması da talebi daha da artırıyor. Pazara ulaşmadan tükenen kuzu göbeği mantarı, birçok bölgede siparişle satılıyor. Kuzu göbeği mantarının kilosu, sezonun başında oldukça yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Bölgeye ve kaliteye göre değişmekle birlikte kilogram fiyatı zaman zaman et fiyatlarını katlıyor.

#3
Özellikle kurutulmuş hali, taze ürüne göre çok daha yüksek fiyatlara ihraç ediliyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke, Türkiye’den kuzu göbeği mantarı talep ediyor. Bu mantarı diğerlerinden ayıran en önemli özellikler şunlar: Yoğun ve kendine has aroması Doğada nadir bulunması Kültür üretiminin zor olması Besin değerinin yüksek olması

#4
Protein, lif ve mineral açısından zengin olan kuzu göbeği mantarı, aynı zamanda gurme mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kuzu göbeği mantarı toplamak sanıldığı kadar kolay değil. Toplayıcılar, günlerce ormanlık alanlarda dolaşarak bu mantarı arıyor. Ayrıca doğada benzer görünümlü zehirli mantar türleri de bulunduğu için deneyim büyük önem taşıyor.

#5
Uzmanlar, bilinçsiz şekilde mantar toplanmaması ve tüketilmemesi konusunda sık sık uyarıda bulunuyor. Kuzu göbeği mantarının sezonu genellikle ilkbahar aylarıyla sınırlı. Mart sonu itibarıyla başlayan hasat, hava koşullarına bağlı olarak birkaç hafta içinde sona eriyor. Bu kısa süre, hem arzı kısıtlıyor hem de fiyatların yükselmesine neden oluyor.

#6
Özellikle lüks restoranlar ve şefler, menülerinde kuzu göbeği mantarına geniş yer veriyor. Et yemeklerinden makarnalara kadar birçok tarifte kullanılan bu özel mantar, lezzetiyle fark yaratıyor. Türkiye, kuzu göbeği mantarı ihracatında önemli ülkeler arasında yer alıyor. Toplanan ürünlerin büyük bir kısmı kurutularak yurt dışına gönderiliyor. Bu durum, yerel pazarda ürünün daha da zor bulunmasına yol açıyor.

#7
Uzmanlar, doğadan toplanan mantarların bilinçsiz tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Kuzu göbeği mantarı ile karıştırılabilecek zehirli türlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23