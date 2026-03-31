Tarlada gören üstüne atlıyor! Kilosu eti katladı, talebe yetişilemiyor
Baharın gelişiyle birlikte ormanlarda kendiliğinden yetişen kuzu göbeği mantarı, kilogram fiyatıyla adeta dudak uçuklatarak "doğanın altını" lakabını hakkıyla taşıyor. Zahmetli toplanma süreci ve eşsiz aroması nedeniyle hem gurme restoranların hem de yabancı alıcıların gözdesi olan bu nadir mantar, pazara inmeden siparişle tükeniyor. Avrupa ülkelerinden gelen yoğun talep nedeniyle büyük bir kısmı ihraç edilen kuzu göbeği, bu sezon da toplayıcılarının yüzünü güldürüyor.