Türkiye genelinde 700 mağazası bulunan mobilya devi satışa çıkarıldı: İstenen rakam dudak uçuklattı
Türkiye genelinde 700'den fazla mağazası bulunan İstikbal Mobilya satışa çıkarıldı. Dev marka için istenen rakam belli oldu.
Hazine mülkiyetinde bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tamamı bir kez daha satışa çıkarıldı.
Daha önce de satışa çıkarılan ancak uygun teklif gelmeyen İstikbal Mobilya, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemi ile ihaleye çıkacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ihale 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. 16.5 milyar TL muhammen bedel istenen İstikbal Mobilya için 11 Mayıs tarihine kadar teklif verilebilecek.
İhaleye katılım teminatı 825 bin TL, şartname ücreti 300 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 2.5 milyon TL olarak belirlendi.
İhale, 12 Mayıs saat 10.00'da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.
