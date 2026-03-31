Sürücülere büyük müjde! Trafik cezasına itirazda “kaybetme korkusu” tarih oldu
Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, trafik cezalarına itiraz eden sürücülerin dava kaybetmeleri durumunda ödedikleri avukatlık vekalet ücreti resmen kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, itirazı reddedilen vatandaşın üzerine binen ağır mali yük ortadan kalkarken hak arama özgürlüğünün önü açıldı. Özellikle fahiş ceza artışlarının yaşandığı bu dönemde, sürücüler artık "kazanamazsam bir de avukat ücreti öderim" korkusu yaşamadan yargı yoluna başvurabilecek.