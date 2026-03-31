Sürücülere büyük müjde! Trafik cezasına itirazda "kaybetme korkusu" tarih oldu
Sürücülere büyük müjde! Trafik cezasına itirazda “kaybetme korkusu” tarih oldu

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, trafik cezalarına itiraz eden sürücülerin dava kaybetmeleri durumunda ödedikleri avukatlık vekalet ücreti resmen kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, itirazı reddedilen vatandaşın üzerine binen ağır mali yük ortadan kalkarken hak arama özgürlüğünün önü açıldı. Özellikle fahiş ceza artışlarının yaşandığı bu dönemde, sürücüler artık "kazanamazsam bir de avukat ücreti öderim" korkusu yaşamadan yargı yoluna başvurabilecek.

Foto - Sürücülere büyük müjde! Trafik cezasına itirazda "kaybetme korkusu" tarih oldu

Trafik cezalarına itiraz eden sürücüler için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından yapılan değişiklikle, Sulh Ceza Hakimlikleri’nde görülen idari para cezası itirazlarında yeni bir dönem başladı. Buna göre, itirazın reddedilmesi halinde vatandaşın aleyhine avukatlık vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Böylece dava kaybedilse dahi ek mali yükümlülük ortadan kalkmış olacak.

Foto - Sürücülere büyük müjde! Trafik cezasına itirazda "kaybetme korkusu" tarih oldu

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tarifede şu ifadelere yer verildi:

Foto - Sürücülere büyük müjde! Trafik cezasına itirazda "kaybetme korkusu" tarih oldu

"Sulh ceza hâkimliklerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya hâkimlik kararına yapılan itiraz üzerine, kararın kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre avukatlık ücretine hükmedilir."

Foto - Sürücülere büyük müjde! Trafik cezasına itirazda "kaybetme korkusu" tarih oldu

Maddenin eski halinde yer alan "reddi" ibaresinin çıkarılmasıyla birlikte, başvurusu reddedilen vatandaşlar için mali bir yükümlülük olan vekalet ücreti zorunluluğu sona ermiş oldu.

Foto - Sürücülere büyük müjde! Trafik cezasına itirazda "kaybetme korkusu" tarih oldu

