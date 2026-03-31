Sürücülere büyük müjde! Trafik cezasına itirazda “kaybetme korkusu” tarih oldu

Trafik cezalarına itiraz eden sürücüler için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından yapılan değişiklikle, Sulh Ceza Hakimlikleri’nde görülen idari para cezası itirazlarında yeni bir dönem başladı. Buna göre, itirazın reddedilmesi halinde vatandaşın aleyhine avukatlık vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Böylece dava kaybedilse dahi ek mali yükümlülük ortadan kalkmış olacak.