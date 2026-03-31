Bu kadarı da fazla artık! “Kardeş” dediğimiz Kosova’dan, tarihi milli maç öncesi büyük skandal

A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off finali öncesi Kosova ile yapacağı maçta skandal bir gelişme yaşandı. Kosovalı taraftarların, Türkiye karşılaşması için Osmanlı karşıtı bir koreografi hazırladığı görüntülerle ortaya çıktı. Bu durum, zaten yüksek tansiyonlu geçmesi beklenen maçın atmosferini daha da gerginleştirdi. Fadıl Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşmada sadece sahadaki mücadele değil, tribünlerde yaşanacak gelişmeler de yakından takip edilecek.