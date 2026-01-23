  • İSTANBUL
Sararan kulpları beyazlatmanın en kolay yolu! Çamaşır suyu bile hafif kalır!
Sararan kulpları beyazlatmanın en kolay yolu! Çamaşır suyu bile hafif kalır!

Mutfak dolapları ve kapıların kulpları zamanla sararmaya başlıyor. İşte sararan kulpları bembeyaz yapan o yöntem…

Foto - Sararan kulpları beyazlatmanın en kolay yolu! Çamaşır suyu bile hafif kalır!

Mutfak ve banyo dekorasyonunun estetiğini bozan sarımsı çekmece kolları artık dert olmaktan çıkıyor. Normal ev temizleyicilerinin pes ettiği noktada devreye giren ve sosyal medyada viral olan o formül, sararmış mutfak kulplarını fabrikadan yeni çıkmış gibi yapıyor.

Foto - Sararan kulpları beyazlatmanın en kolay yolu! Çamaşır suyu bile hafif kalır!

Pahalı deterjanlara servet dökmenize gerek kalmadan, mutfak dolabınızdaki malzemelerle hazırlayacağınız bu karışım kulplardaki lekeleri tek hamlede silecek. İşte viral olan o yöntem…

Foto - Sararan kulpları beyazlatmanın en kolay yolu! Çamaşır suyu bile hafif kalır!

1. Karbonat ve Diş Macunu Mutfakların vazgeçilmezi karbonat (kabartma tozu), inatçı lekeler için en güvenilir silahtır. Karbonatı az miktarda su ile karıştırarak macun kıvamına getirin ve sararmış bölgelere sürün. 15-30 dakika bekledikten sonra bir süngerle ovalayarak durulayın. Eğer renk bozulması hafifse, jel içermeyen beyaz diş macunu da aynı etkiyi gösterir; hafifçe ovalayıp durulamanız yeterli.

Foto - Sararan kulpları beyazlatmanın en kolay yolu! Çamaşır suyu bile hafif kalır!

2. Sirke ve Limon Sirke ve limon suyu, doğal beyazlatıcı özellikleri sayesinde harikalar yaratır. Sirke ve suyu karıştırın veya doğrudan limon suyunu yüzeye uygulayın. Birkaç dakika bekletip temizlediğinizde sarı lekelerin akıp gittiğini göreceksiniz. Hatta küçük kulpları doğrudan bir sirke banyosuna yatırarak zahmetsizce temizleyebilirsiniz.

