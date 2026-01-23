Rengi yazın değişen doğa harikası! Üç ayrı gölün birleşiminden oluşuyor

Ankara'dan gelen misafirlerine ilçedeki turizm noktalarını gezdirdiklerini belirten Önal, bölgenin turizm için çok değerli bir yer olduğunu vurguladı. Karın, Mavigöl'ün etrafını daha da etkileyici bir hale getirdiğini anlatan Önal, her mevsimin ayrı bir güzellik ortaya koyduğunu kaydetti.