  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğal enerji: Halsizliğin bir numaralı düşmanı! Herkes makarna ve ekmek yiyor ama uzak durun... ÖSYM, yılın ilk sınavını yarın yapacak! Rengi yazın değişen doğa harikası! Üç ayrı gölün birleşiminden oluşuyor Sararan kulpları beyazlatmanın en kolay yolu! Çamaşır suyu bile hafif kalır! Büyük ödül, büyük motivasyon! TEKNOFEST 2026'da savaşan insansız hava araçları yarışacak Bakanlık açıkladı! Güvenli internet abone sayısı belli oldu Minguzzi cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti ‘Keşif yalan’ diyen CHP’liler soba yaksın! 17 milyon haneye yerli doğal gaz geliyor Grip sonrası öksürük neden geçmez? En iyi yolları neler uzmanı açıkladı! Yapanlar hastanenin yolunu unutuyor 20. İyilik Gemisi Gazze yolunda
Türkiye
4
Yeniakit Publisher
Rengi yazın değişen doğa harikası! Üç ayrı gölün birleşiminden oluşuyor
AA Giriş Tarihi:

Rengi yazın değişen doğa harikası! Üç ayrı gölün birleşiminden oluşuyor

Kireç taşları ile sodalı suyun etkisiyle hazirandan itibaren turkuaz rengini alan Mavigöl'ün çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

#1
Foto - Rengi yazın değişen doğa harikası! Üç ayrı gölün birleşiminden oluşuyor

Halk arasında Göğ Göl ya da Sodalı Göl gibi isimlerle de bilinen Mavi Göl, kış aylarında ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Tabiat parkının önemli değerlerinden 20 metreden Aksu Deresi'ne dökülen Kuzalan Şelalesi de dikkati çekti. Şelalenin alt kısımlarında soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştuğu görüldü.

#2
Foto - Rengi yazın değişen doğa harikası! Üç ayrı gölün birleşiminden oluşuyor

İlçenin Pınarlar köyünde Pamukkale'yi andıran Göksu travertenleri de karın ardından farklı bir güzelliğe büründü. Ailesiyle bölgeyi gezen Cevat Önal, üç ayrı gölün birleşiminden meydana gelen Mavigöl'ün kışın ayrı bir atmosfere sahip olduğunu söyledi.

#3
Foto - Rengi yazın değişen doğa harikası! Üç ayrı gölün birleşiminden oluşuyor

Ankara'dan gelen misafirlerine ilçedeki turizm noktalarını gezdirdiklerini belirten Önal, bölgenin turizm için çok değerli bir yer olduğunu vurguladı. Karın, Mavigöl'ün etrafını daha da etkileyici bir hale getirdiğini anlatan Önal, her mevsimin ayrı bir güzellik ortaya koyduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"
Gündem

Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"

Bir dönem Kandil’den aldıkları talimatla Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okuyan, terör örgütü PKK ve uzantılarına sırtını dayayanların maskesi..
Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi
Ekonomi

Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında ödenecek tutarların hesaplara ne zaman yatacağını açıkladı...
Ne Amerika ne de İsrail durduramadı! Kimsenin bilmediği bir teknoloji ile çalışıyor ‘Bize çok kayıp verdirdi’
Gündem

Ne Amerika ne de İsrail durduramadı! Kimsenin bilmediği bir teknoloji ile çalışıyor ‘Bize çok kayıp verdirdi’

PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Türk savunma sanayiinin göz bebeği olan SİHA'lar karşısında çaresiz kaldıklarını itiraf etti. Bugüne kad..
Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!
Gündem

Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!

Rusya ile küresel finans baronları arasındaki savaşta kılıçlar tamamen çekildi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dünyanın en karanlık..
Erbakan Hoca’nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Gündem

Erbakan Hoca’nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile beraberindeki heyet, Kayseri'de çakarlı konvoyla ciğer yemeye gitti. Gösterişli ve abartılı t..
Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk "MOSSAD ajanına" suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı
Gündem

Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı

İstanbul Sarıyer’de Filistinli bir iş insanının ofisine gizlice giren ve MOSSAD bağlantısı şüphesiyle gözaltına alınan İsrail asıllı Türk şa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23