Rengi yazın değişen doğa harikası! Üç ayrı gölün birleşiminden oluşuyor
Kireç taşları ile sodalı suyun etkisiyle hazirandan itibaren turkuaz rengini alan Mavigöl'ün çevresi beyaz örtüyle kaplandı.
Kireç taşları ile sodalı suyun etkisiyle hazirandan itibaren turkuaz rengini alan Mavigöl'ün çevresi beyaz örtüyle kaplandı.
Halk arasında Göğ Göl ya da Sodalı Göl gibi isimlerle de bilinen Mavi Göl, kış aylarında ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Tabiat parkının önemli değerlerinden 20 metreden Aksu Deresi'ne dökülen Kuzalan Şelalesi de dikkati çekti. Şelalenin alt kısımlarında soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştuğu görüldü.
İlçenin Pınarlar köyünde Pamukkale'yi andıran Göksu travertenleri de karın ardından farklı bir güzelliğe büründü. Ailesiyle bölgeyi gezen Cevat Önal, üç ayrı gölün birleşiminden meydana gelen Mavigöl'ün kışın ayrı bir atmosfere sahip olduğunu söyledi.
Ankara'dan gelen misafirlerine ilçedeki turizm noktalarını gezdirdiklerini belirten Önal, bölgenin turizm için çok değerli bir yer olduğunu vurguladı. Karın, Mavigöl'ün etrafını daha da etkileyici bir hale getirdiğini anlatan Önal, her mevsimin ayrı bir güzellik ortaya koyduğunu kaydetti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23