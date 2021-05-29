2021-05-29 16:33:59 İspanya'da Türk gemisi battı!
İspanya'nın doğusundaki Castellon Limanı'ndaki bir Türk gemisinin yük alımı sırasında battığı bildirildi.
İspanya'nın doğusundaki Castellon Limanı'ndaki bir Türk gemisinin yük alımı sırasında battığı bildirildi.
Gemide 5'i Türk, toplam 9 kişilik mürettebattan denize düşen bir Hintli denizci ile bir İspanyol liman çalışanının kayıp olduğu belirtildi.
Türkiye'nin Barselona Konsolosluğundan alınan bilgiye göre, "Nazmiye Ana" adlı Panama bayraklı yük gemisi, dün akşam Castellon Limanı'nda yük alım işlemi sırasında denge kaybı yaşayarak alabora oldu.
Gemide 5'i Türk olmak üzere, 9 kişilik mürettebat bulunuyordu.
İspanyol yetkililerin kaza sırasında denize düşen Hindistan vatandaşı Bhanu Pratao (22) adlı denizci ve 36 yaşındaki İspanyol vatandaşı liman çalışanını robotlarla arama çalışmaları devam ediyor.
Mürettebattan diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, Türk vatandaşlarının bugün İstanbul'a gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.
Barselona Limanı'ndan gelen geminin, Cezayir'in Bejala Limanı'na gitmesi bekleniyordu.
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