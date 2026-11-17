'Kesin gibi gözüküyor' dedi: En düşük emekli maaşına yapılacak zammı canlı yayında açıkladı
Ekonomist Murat Bal en düşük emekli maaşı için son kulis bilgilerini kamuoyu ile paylaştı. Rakam veren Bal, en güçlü ihtimali açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ekonomist Murat Bal en düşük emekli maaşı için son kulis bilgilerini kamuoyu ile paylaştı. Rakam veren Bal, en güçlü ihtimali açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik iyileştirme mesajının ardından, enflasyon farkına ek zam yapılması ihtimali yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Milyonlarca emekli olası düzenlemenin kapsamını ve maaşlara nasıl yansıyacağını merak ederken, seyyanen zam ve kademeli artış seçenekleri de tartışılıyor.
SGK Uzmanı Murat Bal, TGRT Haber canlı yayınında emekli maaşlarına ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Bal; seyyanen zam ihtimalinden bütçeye ayrılan ek kaynaklara, prim gün sayısına göre farklı oranlarda artış yapılması senaryolarından olası düzenlemelerin detaylarına kadar merak edilen başlıklara değindi.
Gülden Kalecik Demirtaş'ın sorularını yanıtlayan Bal'ın açıklamalarında, milyonlarca emekliyi ilgilendiren olası maaş artışlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. İşte canlı yayında öne çıkan açıklamalar ve emeklilerin merak ettiği düzenleme başlıkları...
İlk başlarda daha çok seyyanen zam yapılacağına dair kulis bilgileri vardı. Daha sonra seyyanen zam olmayabilir şeklinde kulis bilgileri geldi.
Şöyle söyleyelim şimdi 23.552 lira şu anki en düşük emekli maaşımız. Bu uygulamanın devam edeceğini varsayarak konuşuyoruz. Biliyorsunuz ki bu uygulama da her 6 ayda bir kanun marifetiyle devam ediyor. Yani meclisten kanun çıkarak devam ediyor.
23.552 liraya yüzde 11 civarında bir zam gelecek Gülden Hanım. Zaten bu kanuni oran olarak, enflasyon farkı olarak uygulanacak yıl sonunda. Bu uygulandığında 26.000 lira civarında geliyor maaş. Zaten 23.552'yi aldık getirdik 26'ya. Daha sonrasında da işte biraz önce bahsettiğimiz refah payı veya seyyanen zam şeklinde uygulama gelecek üstüne.
Cumhurbaşkanımızın, Sayın Mehmet Şimşek'in ve Işıkhan'ın söylediği bu konu emekli maaşının üzerine yani benim şu anki bütçeye konulan parayla yaptığım hesaplamada 4 bin lira civarına denk geliyor.
Yani 26 bin lira 4 bin lira da koyduğumuzda 30 bin liraya zaten gelmiş oluyor. Bu şu anki bütçeye göre tekrar tekrar altını çiziyorum ki ben bunun yeterli olduğunu düşündüğüm için söylemiyorum. Hali hazırdaki bütçenin bu olduğu için söylüyorum. Onun özellikle altını çizmek istiyorum."
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