Yani 26 bin lira 4 bin lira da koyduğumuzda 30 bin liraya zaten gelmiş oluyor. Bu şu anki bütçeye göre tekrar tekrar altını çiziyorum ki ben bunun yeterli olduğunu düşündüğüm için söylemiyorum. Hali hazırdaki bütçenin bu olduğu için söylüyorum. Onun özellikle altını çizmek istiyorum."