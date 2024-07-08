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İspanya'da 6 kişi yaralandı!

2024-07-08 16:58:13
İspanya'da 6 kişi yaralandı!

İspanya'da gerçekleştirilen boğa koşusu sırasında 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - İspanya'da 6 kişi yaralandı!

İspanya’da 6 Temmuz’da başlayan ünlü San Fermin Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Pamplona kentinde boğa koşusu için geleneksel beyaz kıyafet giyip kırmızı fular takan binlerce kişi sokaklara akın etti.

#2
Foto - İspanya'da 6 kişi yaralandı!

Şehir meydanında toplanan halk, yaklaşık 3 dakika 850 metre boyunca boğalardan kaçmaya çalıştı.

#3
Foto - İspanya'da 6 kişi yaralandı!

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, dün düzenlenen koşuda bir kişinin boğanın boynuzuyla saldırması sonucu, 5 kişinin ise koşu sırasında yaralandığı belirtildi.

#4
Foto - İspanya'da 6 kişi yaralandı!

Konserler, dini törenler gibi çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Festival, 14 Temmuz’da sona erecek.

#5
Foto - İspanya'da 6 kişi yaralandı!

Her yıl düzenlenen boğa koşusunda 1911'den bu yana sonuncusu 2009'da olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti.

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