Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
İspanya işin içinden çıkamamış çözümü Türkiye'de bulmuştu! Aynı sorun Almanya'da patlak verdi
İspanya işin içinden çıkamamış çözümü Türkiye'de bulmuştu! Aynı sorun Almanya'da patlak verdi

İspanya ağır vasıta şoförü ihtiyacını karşılaması amacıyla Türkiye'nin kapısını çaldı. İŞKUR ile ortak bir anlaşma yapılırken bu kez aynı sorun Almanya'da patlak verdi. Almanya da aynı sorunla ilgili Ankara'nın kapısını çalabilir.

Almanya’da kamyon şoförü açığı 120 bine ulaştı. Lojistik sektörü tedarik krizine karşı uyarıyor, hükümetten hızlı önlem talep ediliyor.

Almanya’da kamyon şoförü eksikliği hızla büyüyor ve durum lojistik sektörü için kritik bir eşiğe ulaştı. Sektör temsilcileri, olası tedarik krizlerinin önüne geçmek için hükümetin acilen adım atması gerektiğini vurguluyor.

Alman taşımacılık sektörü, personel açığı nedeniyle ciddi bir darboğazla karşı karşıya. Ülkede yaklaşık 120 bin kamyon şoförü eksik bulunuyor. Her yıl 30 ila 35 bin sürücü emekli olurken, onların yerini yalnızca 15 ila 20 bin yeni şoför alıyor. Bu durum, açığın önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğini gösteriyor.

Birlik temsilcileri, birçok nakliye firmasının şoför eksikliği yüzünden araçlarını trafikten çekmek veya siparişleri iptal etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Artan personel maliyetleri nedeniyle bazı şirketler yeni ihalelere katılmaktan da vazgeçiyor.

Lojistik sektörüne göre, boş market rafları sadece perakendecilerle üreticiler arasındaki fiyat anlaşmazlıklarından kaynaklanmıyor. Almanya’daki malların yüzde 80’i karayolu üzerinden taşınıyor. Yetkililer, “Korona döneminde yaşanan tedarik sıkıntıları, örneğin tuvalet kağıdı krizi, ne olabileceğini gösterdi” diyerek uyarıda bulunuyor.

Sektör temsilcileri, otonom sürüş teknolojilerinin kısa vadede çözüm getirmeyeceğini düşünüyor. Kamyon şoförlerinin yalnızca sürücü değil, aynı zamanda yükün güvenliğinden sorumlu kişiler olduğunu vurgulayan açıklamada, “Sürücüler, yükün yasal olarak doğru şekilde teslim edilmesinden ve taşınmasından sorumludur” ifadeleri yer aldı. Teknolojinin öngöremediği olaylara müdahale edebilme becerisinin yalnızca insanda bulunduğu hatırlatıldı.

Birlik, olası bir Rusya saldırısının Doğu Avrupa’daki taşımacılık sektörünü sarsabileceği uyarısında bulundu. Böyle bir durumda, on binlerce kamyon şoförünün ülkelerine dönmek zorunda kalabileceği ve bunun Avrupa genelinde ciddi bir şoför sıkıntısı yaratabileceği belirtildi. Almanya’daki kamyonların neredeyse yarısının yabancı plakalı, Alman plakalı kamyonların ise üçte birinin direksiyonunda yabancı pasaportlu sürücüler bulunduğu açıklandı. Sektör temsilcileri, hükümete vize süreçlerinin kolaylaştırılması, ayrıca AB dışı ülkelerde sürücü ehliyeti ve mesleki yeterlilik belgelerinin Alman veya Avrupa standartlarına göre düzenlenmesine olanak tanınması çağrısında bulundu.

