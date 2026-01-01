İspanya işin içinden çıkamamış çözümü Türkiye'de bulmuştu! Aynı sorun Almanya'da patlak verdi

Birlik, olası bir Rusya saldırısının Doğu Avrupa’daki taşımacılık sektörünü sarsabileceği uyarısında bulundu. Böyle bir durumda, on binlerce kamyon şoförünün ülkelerine dönmek zorunda kalabileceği ve bunun Avrupa genelinde ciddi bir şoför sıkıntısı yaratabileceği belirtildi. Almanya’daki kamyonların neredeyse yarısının yabancı plakalı, Alman plakalı kamyonların ise üçte birinin direksiyonunda yabancı pasaportlu sürücüler bulunduğu açıklandı. Sektör temsilcileri, hükümete vize süreçlerinin kolaylaştırılması, ayrıca AB dışı ülkelerde sürücü ehliyeti ve mesleki yeterlilik belgelerinin Alman veya Avrupa standartlarına göre düzenlenmesine olanak tanınması çağrısında bulundu.