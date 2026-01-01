Seçim'de kafaları kurcalayan flaş gelişme: Yeni dönem nasıl başlayacak? Fenerbahçe işin içinden çıkamadı ve...

ÇALIŞMALAR ALTTAN DEVAM EDECEK Camia içinde yazılı olmayan bir kural devreye girmiş durumda. Hiçbir aday şu anda bayrak açarak seçim çalışması yapmayacak. Şampiyonluk yarışı devam ederken ortaya çıkmak, camia tarafından "takıma zarar vermek" olarak algılanabilir. Fotospor'a göre; Sezon sonuna kadar mevcut yönetime ve takıma tam destek verilecek; ancak "alttan alta" liste çalışmaları ve delege görüşmeleri devam edecek.