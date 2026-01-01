  • İSTANBUL
Seçim'de kafaları kurcalayan flaş gelişme: Yeni dönem nasıl başlayacak? Fenerbahçe işin içinden çıkamadı ve...

Sadettin Saran, Haziran ayı için 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurul' kararı aldı. Fenerbahçe'nin konsantrasyonunu transfer ya da şampiyonluk yarışından bir anda başkanık seçimine evrildi. 5 aday üzerinde duruluyor. Aziz Yıldırım'ın desteğiyle Nihat Özdemir. Mehmet Ali Aydınlar. Hakan Safi. Ali Koç ya da destek vereceği (Hamdi Akın ya da Nezih Barut) bir aday ya da konsensus aday Murat ülker.

Sadettin Saran yönetimi şampiyonluk yolunda ilerlerlerken Haziran ayı için alınan "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul" kararı Fenerbahçe'nin tüm konsantrasyonunu bitirdi.

Saran aldığı "kritik uyarılar" neticesinde şampiyonluk gelse dahi Haziran ayında yapılacak kongrede aday olmayacak. Camianın ağır topları da takıma zarar vermemek adına sessizce pusuya yatacak.

Resmi bir çalışma başlatılmayacak... ancak alttan alta 5 farklı adayın çalışmalara başlayacağı camiada yüksek sesle konuşulmaya başlayacak. Nihat Özdemir - Aziz Yıldırım İttifakı: Bir süredir sessiz olan Nihat Özdemir ismi sürpriz şekilde tekrar masada. Eski sicil numarasıyla başkan olabilmesinin önünü açacak bir "af dosyası" üzerinde çalışıldığı biliniyor. Bu hamlenin arkasında Aziz Yıldırım'ın desteği olduğu iddia ediliyor.

Mehmet Ali Aydınlar: Uzun süredir sessiz olan Aydınlar'la ilgili kısa süre önce "100 değil, gerekirse 200'de veririm" diyerek ağzından bir açıklama yapılmıştı. Saran'ın istifası sonrasında bu dedikodunun altı doldu.

Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için gözünü kırpmadan 30 milyon Euro veren Hakan Safi'nin, 200 milyon dolarlık bir kasa kolaylığı sözüyle başkanlık için nabız yokladığı uzun süredir zaten konuşuluyor.

Ali Koç Denklemi Ali Koç’un bizzat kendisinin mi döneceği yoksa yönetim içinden (Nezih Barut, Hamdi Akın vb...) bir ismi mi işaret edeceği hala gizemini koruyor.

Murat Ülker detayı Tüm grupların üzerinde birleşebileceği, camiayı birleştirecek "abi" formülü olarak Murat Ülker ismi en güçlü seçeneklerden biri olarak her daim masada duruyor.

ÇALIŞMALAR ALTTAN DEVAM EDECEK Camia içinde yazılı olmayan bir kural devreye girmiş durumda. Hiçbir aday şu anda bayrak açarak seçim çalışması yapmayacak. Şampiyonluk yarışı devam ederken ortaya çıkmak, camia tarafından "takıma zarar vermek" olarak algılanabilir. Fotospor'a göre; Sezon sonuna kadar mevcut yönetime ve takıma tam destek verilecek; ancak "alttan alta" liste çalışmaları ve delege görüşmeleri devam edecek.

