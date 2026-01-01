Seçim'de kafaları kurcalayan flaş gelişme: Yeni dönem nasıl başlayacak? Fenerbahçe işin içinden çıkamadı ve...
Sadettin Saran, Haziran ayı için 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurul' kararı aldı. Fenerbahçe'nin konsantrasyonunu transfer ya da şampiyonluk yarışından bir anda başkanık seçimine evrildi. 5 aday üzerinde duruluyor. Aziz Yıldırım'ın desteğiyle Nihat Özdemir. Mehmet Ali Aydınlar. Hakan Safi. Ali Koç ya da destek vereceği (Hamdi Akın ya da Nezih Barut) bir aday ya da konsensus aday Murat ülker.