Dolarda tarihi zayıflama!

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett uzun süredir en güçlü aday olarak öne çıkarken, Trump’ın eski Fed yetkilisi Kevin Warsh’a da sıcak baktığı belirtiliyor. Fed yöneticileri Christopher Waller ve Michelle Bowman ile BlackRock yöneticisi Rick Rieder’ın isimleri de kulislerde konuşulan diğer adaylar arasında yer alıyor. Monex döviz işlemcisi Andrew Hazlett, “Hassett’in atanması büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda. Ancak Warsh veya Waller gibi daha temkinli isimler, faiz indirimlerinde frene basabilir. Bu senaryo dolar açısından daha destekleyici olur” dedi.