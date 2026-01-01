Dolarda tarihi zayıflama!
Fed’de yaklaşan başkanlık değişimi ve faiz indirimi beklentileri, dolar endeksini 8 yıl sonra ilk kez en zayıf performanslarından birine taşıyor. Euro güçlenirken, piyasalar Fed’in yeni dönem para politikasına odaklanmış durumda. Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası’nda (Fed) yaklaşan başkanlık değişimi ve para politikasına yönelik belirsizliklerin gölgesinde, 2017’den bu yana en kötü yıllık performansını sergilemeye hazırlanıyor. Piyasalarda, göreve gelecek yeni Fed başkanının daha hızlı ve güçlü faiz indirimlerine yönelebileceği beklentisi, dolar üzerindeki baskının devam edebileceğine işaret ediyor.