  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Dolarda tarihi zayıflama!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dolarda tarihi zayıflama!

Fed’de yaklaşan başkanlık değişimi ve faiz indirimi beklentileri, dolar endeksini 8 yıl sonra ilk kez en zayıf performanslarından birine taşıyor. Euro güçlenirken, piyasalar Fed’in yeni dönem para politikasına odaklanmış durumda. Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası’nda (Fed) yaklaşan başkanlık değişimi ve para politikasına yönelik belirsizliklerin gölgesinde, 2017’den bu yana en kötü yıllık performansını sergilemeye hazırlanıyor. Piyasalarda, göreve gelecek yeni Fed başkanının daha hızlı ve güçlü faiz indirimlerine yönelebileceği beklentisi, dolar üzerindeki baskının devam edebileceğine işaret ediyor.

#1
Foto - Dolarda tarihi zayıflama!

Dolar baskı altında Bloomberg spot dolar endeksi yıl başından bu yana yüzde 8,1 oranında gerilerken, euro/dolar paritesi aynı dönemde yüzde 13,4 yükseldi. Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak tanımladığı gümrük tarifelerinin ardından sert kayıplar yaşayan dolar, Trump’ın gelecek yıl daha güvercin bir Fed başkanı atanması yönündeki baskılarıyla birlikte kalıcı bir zayıflama sürecine girdi.

#2
Foto - Dolarda tarihi zayıflama!

Nomura döviz stratejistlerinden Yusuke Miyairi, doların seyrinde Fed liderliğinin belirleyici olacağını vurgulayarak, “Yılın ilk çeyreğinde dolar açısından asıl kritik unsur, ocak ve mart toplantılarından ziyade Jerome Powell sonrası Fed’in başına kimin geçeceği olacak” değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Dolarda tarihi zayıflama!

Para politikası ayrışması belirginleşiyor Piyasalar gelecek yıl en az iki faiz indirimi beklentisini fiyatlarken, ABD’nin para politikası duruşu bazı gelişmiş ekonomilerden ayrışıyor. Bu tablo da doların yatırımcılar nezdindeki cazibesini zayıflatıyor.

#4
Foto - Dolarda tarihi zayıflama!

Euro, ılımlı enflasyon görünümü ve Avrupa’da savunma harcamalarının artacağı beklentisiyle dolar karşısında güçlü bir performans sergiliyor. Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz indirimi ihtimali neredeyse ortadan kalkarken; Kanada, İsveç ve Avustralya’da faiz artışı olasılığı piyasalarda daha sık dillendirilmeye başlandı. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) verileri, aralık ortasında dolar lehine oluşan kısa vadeli iyimser pozisyonların yeniden olumsuz tarafa döndüğünü gösteriyor. Nisan ayında açıklanan tarifelerin ABD ekonomisine zarar verebileceği endişesi, bu algı değişiminde etkili oldu.

#5
Foto - Dolarda tarihi zayıflama!

Fed başkanlığı yarışı piyasaların odağında Doların kısa vadeli görünümünde en kritik başlık, Fed başkanlığına kimin atanacağı olmaya devam ediyor. Mevcut Başkan Jerome Powell’ın görev süresi mayıs ayında sona erecek. Trump, tercih ettiği bir aday olduğuna dair sinyaller verse de henüz resmi bir açıklama yapmadı. Öte yandan, Powell’ı görevden alabileceğine yönelik söylemleri piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

#6
Foto - Dolarda tarihi zayıflama!

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett uzun süredir en güçlü aday olarak öne çıkarken, Trump’ın eski Fed yetkilisi Kevin Warsh’a da sıcak baktığı belirtiliyor. Fed yöneticileri Christopher Waller ve Michelle Bowman ile BlackRock yöneticisi Rick Rieder’ın isimleri de kulislerde konuşulan diğer adaylar arasında yer alıyor. Monex döviz işlemcisi Andrew Hazlett, “Hassett’in atanması büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda. Ancak Warsh veya Waller gibi daha temkinli isimler, faiz indirimlerinde frene basabilir. Bu senaryo dolar açısından daha destekleyici olur” dedi.

#7
Foto - Dolarda tarihi zayıflama!

Uzmanlardan temkinli yaklaşım Bloomberg stratejistleri ise doların uzun vadeli değerine ilişkin yaygın kabullere ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini belirtiyor. Stratejistlere göre, doların yıllardır ‘aşırı değerli’ olduğu yönündeki görüşler euro karşısında kalıcı bir zayıflık beklentisi yaratıyor. Ancak son dokuz yılda euro/dolar paritesi altı kez gerileme kaydetti.

#8
Foto - Dolarda tarihi zayıflama!

Bu tablo, iki önemli noktaya işaret ediyor: Değerleme göstergeleri fiyat hareketlerini öngörmekte yetersiz kalabiliyor ve piyasa beklentileri çoğu zaman mevcut fiyatların ardından gelerek gecikmeli sinyaller üretiyor. Öte yandan 2025 yılında dolar endeksi düşüş gösterirken, dolar/TL’de yüzde 21,5’lik artış yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yalova’daki DEAŞ hücresinden Bitlisli 4 kardeş çıktı! Babalarını bile kafir ilan etmişler
Gündem

Yalova’daki DEAŞ hücresinden Bitlisli 4 kardeş çıktı! Babalarını bile kafir ilan etmişler

Yalova’da çocukları canlı kalkan olarak kullana 3 polisi şehit eden DEAŞ hücresine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İsmail Saymaz, hücrenin ..
Ankara’da şok iddia: "Trump benim babam!"
Gündem

Ankara’da şok iddia: "Trump benim babam!"

Ankara’da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, Beyaz Saray’a uzanan bir soy ağacı iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Donald Trump’ın babası o..
Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı
Dünya

Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terörist İsrail’in ‘Somaliland’ bölgesini devlet olarak tanımasının ardındaki sinsi planı açıkladı. ..
Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı
Gündem

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

Mescid-i Nebevî ziyaretinin ardından otele dönen ve orada kalp krizi geçirerek Hakk’a kavuşan merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya..
Parıltılı hayattan Adliye koridorlarına! Şeyma Subaşı’na ‘YURT DIŞI’ şoku
Gündem

Parıltılı hayattan Adliye koridorlarına! Şeyma Subaşı’na ‘YURT DIŞI’ şoku

Her paylaşımı olay olan fenomen Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı’nda ayağının tozuyla gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturması kapsamında ..
İlaca dirençli ölümcül virüs 61 ülkede yayılıyor!
Dünya

İlaca dirençli ölümcül virüs 61 ülkede yayılıyor!

Küresel sağlık uzmanları, Candida auris olarak bilinen ve kamuoyunda “beyaz benek hastalığı mantarı” adıyla anılan ölümcül bir mantarın düny..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23