S-400'lerin karşısına Patriot'lar çıkarıldı: 101 İHA vuruldu
Savaş ve çatışma ortamı dalga dalga yayılırken son yapılan saldırıda 101 insansız hava aracı peş peşe düşürüldü.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın fırlattığı 127 silahlı insansız hava aracından (SİHA) 101’ini imha ederek hava savunmasında bir başarıya daha imza attı.
İşgalci Rusya, 30 Aralık’ı 31 Aralık’a bağlayan gece, saldırılarını Rusya Federasyonu içerisindeki Kursk, Orel, Bryansk, Millerovo ve Primorsko-Ahtarsk (Akhtarsk) bölgelerinden ve 2014 yılında işgal ettiği Kırım’ın Çavda (Chauda) bölgesinden düzenledi. Yaklaşık 80’inin Şahid tipi olduğu SİHA’ların arasında Gerbera tipi SİHA’ların da bulunduğu aktarıldı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus saldırılarını hava savunma sistemleri, uçaksavar füzeler, elektronik harp sistemleri ve insansız system üniteleri ve mobil ateş gruplarıyla püskürttü.
Saldırıların devam ettiği ve Ukrayna ordusunun Rus SİHA’larını imha etme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
