  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
S-400'lerin karşısına Patriot'lar çıkarıldı: 101 İHA vuruldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

S-400'lerin karşısına Patriot'lar çıkarıldı: 101 İHA vuruldu

Savaş ve çatışma ortamı dalga dalga yayılırken son yapılan saldırıda 101 insansız hava aracı peş peşe düşürüldü.

#1
Foto - S-400'lerin karşısına Patriot'lar çıkarıldı: 101 İHA vuruldu

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın fırlattığı 127 silahlı insansız hava aracından (SİHA) 101’ini imha ederek hava savunmasında bir başarıya daha imza attı.

#2
Foto - S-400'lerin karşısına Patriot'lar çıkarıldı: 101 İHA vuruldu

İşgalci Rusya, 30 Aralık’ı 31 Aralık’a bağlayan gece, saldırılarını Rusya Federasyonu içerisindeki Kursk, Orel, Bryansk, Millerovo ve Primorsko-Ahtarsk (Akhtarsk) bölgelerinden ve 2014 yılında işgal ettiği Kırım’ın Çavda (Chauda) bölgesinden düzenledi. Yaklaşık 80’inin Şahid tipi olduğu SİHA’ların arasında Gerbera tipi SİHA’ların da bulunduğu aktarıldı.

#3
Foto - S-400'lerin karşısına Patriot'lar çıkarıldı: 101 İHA vuruldu

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus saldırılarını hava savunma sistemleri, uçaksavar füzeler, elektronik harp sistemleri ve insansız system üniteleri ve mobil ateş gruplarıyla püskürttü.

#4
Foto - S-400'lerin karşısına Patriot'lar çıkarıldı: 101 İHA vuruldu

Saldırıların devam ettiği ve Ukrayna ordusunun Rus SİHA’larını imha etme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yalova’daki DEAŞ hücresinden Bitlisli 4 kardeş çıktı! Babalarını bile kafir ilan etmişler
Gündem

Yalova’daki DEAŞ hücresinden Bitlisli 4 kardeş çıktı! Babalarını bile kafir ilan etmişler

Yalova’da çocukları canlı kalkan olarak kullana 3 polisi şehit eden DEAŞ hücresine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İsmail Saymaz, hücrenin ..
Ankara’da şok iddia: "Trump benim babam!"
Gündem

Ankara’da şok iddia: "Trump benim babam!"

Ankara’da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, Beyaz Saray’a uzanan bir soy ağacı iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Donald Trump’ın babası o..
Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı
Dünya

Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terörist İsrail’in ‘Somaliland’ bölgesini devlet olarak tanımasının ardındaki sinsi planı açıkladı. ..
Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı
Gündem

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

Mescid-i Nebevî ziyaretinin ardından otele dönen ve orada kalp krizi geçirerek Hakk’a kavuşan merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya..
Parıltılı hayattan Adliye koridorlarına! Şeyma Subaşı’na ‘YURT DIŞI’ şoku
Gündem

Parıltılı hayattan Adliye koridorlarına! Şeyma Subaşı’na ‘YURT DIŞI’ şoku

Her paylaşımı olay olan fenomen Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı’nda ayağının tozuyla gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturması kapsamında ..
İlaca dirençli ölümcül virüs 61 ülkede yayılıyor!
Dünya

İlaca dirençli ölümcül virüs 61 ülkede yayılıyor!

Küresel sağlık uzmanları, Candida auris olarak bilinen ve kamuoyunda “beyaz benek hastalığı mantarı” adıyla anılan ölümcül bir mantarın düny..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23