2023-12-22 14:39:35 İsmailağa cemaatinden flaş Kızıl Goncalar kararı! Yer yerinden oynayacak! Harekete geçtiler:
Fox TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle ekranlara gelirken, sosyal medyada adeta 'kıyamet' koptu. Beğenildiği kadar tepki de toplayan dizi İsmailağa Cemaatini de ayaklandırdı. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in olduğu dizide özellikle kırbaç sahnesi olay olurken, 'dizi son bulsun' çağrılarının ardından RTÜK'ten açıklama geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Şikayetler incelemeye alındı" açıklamasını yaptı.