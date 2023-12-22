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İsmailağa cemaatinden flaş Kızıl Goncalar kararı! Yer yerinden oynayacak! Harekete geçtiler:

2023-12-22 14:39:35
İsmailağa cemaatinden flaş Kızıl Goncalar kararı! Yer yerinden oynayacak! Harekete geçtiler:

Fox TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle ekranlara gelirken, sosyal medyada adeta 'kıyamet' koptu. Beğenildiği kadar tepki de toplayan dizi İsmailağa Cemaatini de ayaklandırdı. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in olduğu dizide özellikle kırbaç sahnesi olay olurken, 'dizi son bulsun' çağrılarının ardından RTÜK'ten açıklama geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Şikayetler incelemeye alındı" açıklamasını yaptı.

#1
Foto - İsmailağa cemaatinden flaş Kızıl Goncalar kararı! Yer yerinden oynayacak! Harekete geçtiler:

Kızıl Goncalar dizisi yayımlandığı ilk bölümüyle gündem yarattı. Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı dizi 18 Aralık Pazartesi günü FOX TV'de yayınlandı. Yıllar sonra setlere geri dönen Özgü Namal, dizide Meryem Tezel karakterine hayat verirken, Özcan Deniz ise Levent Alkanlı karakteriyle karşımıza çıktı.

#2
Foto - İsmailağa cemaatinden flaş Kızıl Goncalar kararı! Yer yerinden oynayacak! Harekete geçtiler:

Kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş ve Esma Yılmaz gibi isimlerin olduğu dizi yayımlandığı ilk bölümün ardından beğenildiği kadar tepki de topladı.

#3
Foto - İsmailağa cemaatinden flaş Kızıl Goncalar kararı! Yer yerinden oynayacak! Harekete geçtiler:

Kızıl Goncalar dizisinin ikinci bölüm ön izlemesi ise adeta 'kıyamet' kopardı. Yayınlanan ön izlemedeki kırbaç sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

#4
Foto - İsmailağa cemaatinden flaş Kızıl Goncalar kararı! Yer yerinden oynayacak! Harekete geçtiler:

Yayınlanan görüntülerde Meryem'in eşi Naim, zina yapıp bunu eşine itiraf ediyor. Zina yaptığı için eşinden kendisini kırbaçlamasını ve bunu hak ettiğini söylüyor.

#5
Foto - İsmailağa cemaatinden flaş Kızıl Goncalar kararı! Yer yerinden oynayacak! Harekete geçtiler:

Meryem'in 'Bunu bana yaptırma' demesi sonrasında gelişen olaylarda Meryem, zina yaptığı için eşini kırbaçlıyor.

#6
Foto - İsmailağa cemaatinden flaş Kızıl Goncalar kararı! Yer yerinden oynayacak! Harekete geçtiler:

Ön izlemenin yayınlanmasının ardından dizi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında kısa sürede yerini alırken; tepkiler de peş peşe geldi.

#7
Foto - İsmailağa cemaatinden flaş Kızıl Goncalar kararı! Yer yerinden oynayacak! Harekete geçtiler:

İSMAİLAĞA CEMAATİ DE HAREKETE GEÇTİ İsmailağa Cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Paylaşımda şöyle denildi: “Allah Teala’nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur.”

#8
Foto - İsmailağa cemaatinden flaş Kızıl Goncalar kararı! Yer yerinden oynayacak! Harekete geçtiler:

Dizinin kaldırılması için sosyal medya ve WhatsApp gruplarında kampanya başlatıldı. Gruplarda İslam'ın kötü gösterildiği gerekçesiyle RTÜK'e şikayet yapılması için çağrıda bulunuluyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin, Twitter hesabından dizinin incelendiğini ifade etti. Şahin, "FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

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