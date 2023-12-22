İsmailağa cemaatinden flaş Kızıl Goncalar kararı! Yer yerinden oynayacak! Harekete geçtiler:

İSMAİLAĞA CEMAATİ DE HAREKETE GEÇTİ İsmailağa Cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Paylaşımda şöyle denildi: “Allah Teala’nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur.”