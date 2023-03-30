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Medya
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İsmail Küçükkaya ile ilgili gündemi altüst edecek iddia!

2023-03-30 14:43:39
İsmail Küçükkaya ile ilgili gündemi altüst edecek iddia!

Enver Aysever, İsmail Küçükkaya ile ilgili Halk Tv'yi zora sokacak açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - İsmail Küçükkaya ile ilgili gündemi altüst edecek iddia!

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine doğru yaklaşırken, Halk TV'deki 'FETÖ'cü kavgası da gün yüzüne çıktı.

#2
Foto - İsmail Küçükkaya ile ilgili gündemi altüst edecek iddia!

Sabah gazetesinin haberine göre Enver Aysever, Halk TV'deki FETÖ ağına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Aysever, İsmail Küçükkaya ve Ekrem Açıkel üzerinden Halk TV'yi topa tuttu.

#3
Foto - İsmail Küçükkaya ile ilgili gündemi altüst edecek iddia!

FETÖ'cüleri kanala getiren isimin İsmail Küçükkaya olduğunu söyleyen Enver Aysever, "Halk TV'ye Fetullahçı davadan dolayı yargılanan Ekrem Açıkel'in alınmasına aracılık yapan kişi İsmail Küçükkaya.

#4
Foto - İsmail Küçükkaya ile ilgili gündemi altüst edecek iddia!

Yani Fetullahçıları kanala getiren kişi İsmail Küçükkaya. Onu da kimin getirdiğini biliyoruz. Onu da açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - İsmail Küçükkaya ile ilgili gündemi altüst edecek iddia!

Öte yandan Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun İsmail Küçükkaya'nın emir eri haline geldiğini belirten Aysever, "İsmail Küçükkaya Halk TV'yi fiili olarak yöneten kişi. Dolayısıyla Cafer onun emir erine dönmüş. Şaşırdık mı? Hayır. Tekrar ediyorum. Fetullahçı'yı getiren kişi İsmail Küçükkaya." şeklinde konuştu.

#6
Foto - İsmail Küçükkaya ile ilgili gündemi altüst edecek iddia!

Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na da göz diktiğini kaydeden Aysever, "Bütün programlarda kim oturacak kim kalkacak vs. siyasilerle iş birliği yapan Cafer'i Kılıçdaroğlu'na 'Bunu bir şey yapın' diyerek pazarlayan kişi de o. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor. Olsun da görelim çok merak ediyorum" dedi.

#7
Foto - İsmail Küçükkaya ile ilgili gündemi altüst edecek iddia!

Enver Aysever'in geçtiğimiz aylarda yine Cafer Mahiroğlu için "Kör cahil bu Mahir" ifadelerini kullanmıştı.

#8
Foto - İsmail Küçükkaya ile ilgili gündemi altüst edecek iddia!

Ekrem Açıkel, 3 Temmuz şike sürecinde FETÖ'cü savcılarla birlikte Fenerbahçe'ye kumpas kurmakla suçlanmıştı.

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