  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İsmail Kılıçarslan 'yazık çok yazık' diyerek duyurdu: Yüzde 80'i torbacı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsmail Kılıçarslan 'yazık çok yazık' diyerek duyurdu: Yüzde 80'i torbacı

Gazeteci yazar İsmail Kılıçarslan, Türkiye gündemine oturan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

1
#1
Foto - İsmail Kılıçarslan 'yazık çok yazık' diyerek duyurdu: Yüzde 80'i torbacı

Son günlerde Türkiye'ye damgasını vuran uyuşturucu operasyonlarının ardından iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin köşe yazarı İsmail Kılıçarslan, çok konuşulacak bir çıkış yaptı.

#2
Foto - İsmail Kılıçarslan 'yazık çok yazık' diyerek duyurdu: Yüzde 80'i torbacı

10 Rap müzik yapımcısından sekizinin "uyuşturucu torbacısı" olduğunu iddia eden Kılıçarslan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

#3
Foto - İsmail Kılıçarslan 'yazık çok yazık' diyerek duyurdu: Yüzde 80'i torbacı

"Uyuşturucunun ne berbat bir şey olduğunu önce çocukluğumun Ankara Eski Garajlar'ında, ardından gençliğimin Kadıköy'ünün Akmar'ında ve sonra ofisimin olduğu Cihangir'de kavramıştım. O günlerden bugünlere "Allah kimseyi bununla imtihan etmesin" diye dua ederim.

#4
Foto - İsmail Kılıçarslan 'yazık çok yazık' diyerek duyurdu: Yüzde 80'i torbacı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüleri gördükçe 'Aaa, o da mı kullanıyormuş' tepkileri görüyorum. Doğru tepki "tüh, o da düşmüş bu melanetin imtihanına" olmalı bence. Çünkü yazık, çok yazık.

#5
Foto - İsmail Kılıçarslan 'yazık çok yazık' diyerek duyurdu: Yüzde 80'i torbacı

Bilhassa dizi ve müzik sektöründe vicdanını çoktan yitirmiş menajer ve yapımcılar eliyle bu gençler bu illete düçar oluyorlar. 'Rap müzik yapımcısıyım' diye dolaşan 10 kişinin 8'inin aslında torbacı düzeyinde uyuşturucu temin ettiğini bilmeyen yoktur mesela.

#6
Foto - İsmail Kılıçarslan 'yazık çok yazık' diyerek duyurdu: Yüzde 80'i torbacı

Oyuncu menajerleri için de durum aşağı yukarı böyle. Allah şifalarını versin bu genç insanların. Allah onları iyilerle karşılaştırsın. Kötülere de fırsat vermesin."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muammer

Rapcı lar ın 10 da sekizi torbacı diyorsun, POLİs,Hakim savcı....bürokratlar BU İŞİN NEREsİNDE,Bulunuyor??BU DEVLET İN GÖREVLİLERİ BUNLARI GÖRÜP BİLMİYORMU???KÜTÜPHANE BASKININDA SAVCI İÇERİDE YAKALANDI YAZIYOR GAZETELER....DEVLETİN ADAMLARI İŞİN İÇİNDE BENCE.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!
Dünya

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırdıkları haydut operasyonun ardından yeni açıklama yaptı. Afganista..
Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

4 bin liralık lahmacun ve çorba menüsüyle tepkilerin odağındaki Bedri Usta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruştu..
Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber
Gündem

Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 8 gündür devam eden umutlu bekleyiş, Yukarıyapıcı Göleti’nden gelen acı haberle son buldu. 27 Aralık tarihinde ..
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’"
Gündem

Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesinin ardından Washington’un ülkeyi petrol üzerinden b..
CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: "MSB de bu yanlıştan dönmelidir!"
Gündem

CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

Avcılar Belediyesi’nin yerel kaynakları halkın asıl ihtiyaçlarına harcamak yerine on binlerce şişe alkol alımına ayırması infiale neden olur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23