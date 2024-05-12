İsmail Kartal’ın son isteği belli oldu

"İşimizin çok zor olduğu bir gerçek. Ancak yapmamız gereken de belli. Önce kendi sahamızda Kayseri'yi yenmeliyiz. Ardında Rams Park'a gideceğiz. Bizim için Galatasaray galibiyeti, sezon boyunca durmadan bizi destekleyen taraftara ve camiamıza ödenecek bir borç. Son haftada ise İstanbulspor'u yeneceğiz."