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Spor
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İsmail Kartal’ın son isteği belli oldu

2024-05-12 08:56:41
İsmail Kartal’ın son isteği belli oldu

Her sene ligin bitmesine kısa süre kala kaosun hakim olduğu Fenerbahçe’de bu sezon da gelenek değişmedi.

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Foto - İsmail Kartal’ın son isteği belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerini ayağa kaldırmak için konuşma üstüne konuşma yapıyor.

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Foto - İsmail Kartal’ın son isteği belli oldu

Bu sezona oldukça iddialı başlayan İsmail Kartal'ın ekibi önce Sivas'tan 2-2'lik, ardında Konya'dan 0-0'lık beraberliklerle döndü.

#3
Foto - İsmail Kartal’ın son isteği belli oldu

Bitime 3 hafta kala lider Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi.

#4
Foto - İsmail Kartal’ın son isteği belli oldu

Matematiksel olarak şans sürse de futbolcuların artık şampiyonluğa inancı kalmadı.

#5
Foto - İsmail Kartal’ın son isteği belli oldu

İsmail Kartal, futbolcularını motive etmek ve moral vermek için toplantı üstüne toplantı yapıyor.

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Foto - İsmail Kartal’ın son isteği belli oldu

KARTAL’IN OYUNCULARDAN SON İSTEĞİ: 3 MAÇI DA KAZANIN/ Sık sık toplu ve bireysel konuşmalara imza atan deneyimli teknik adamın dün öğrencilerine yönelik konuşmasında şunları söylediği öğrenildi:

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Foto - İsmail Kartal’ın son isteği belli oldu

"İşimizin çok zor olduğu bir gerçek. Ancak yapmamız gereken de belli. Önce kendi sahamızda Kayseri'yi yenmeliyiz. Ardında Rams Park'a gideceğiz. Bizim için Galatasaray galibiyeti, sezon boyunca durmadan bizi destekleyen taraftara ve camiamıza ödenecek bir borç. Son haftada ise İstanbulspor'u yeneceğiz."

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Yorumlar

Mustafa aşıcı

Trabzonun sahasında gs den beş yiyip üstüne taraftar ve futbolcuların sevinmesi ligin ne kadar temiz olduğunu gösteriyor gs bu ligde rakiplerinden en az on puan önde başlıyor başakşehir trabzon her zaman enaz dört puanı veriyorlar bu iki takım fenerbahceden en az üç puanı her zaman alıyor Pendik fenerbahceye yirmidoku faul yaparken gsye sekiz faul yapmış fener Pendik maçında top otuz iki dakika oyunda kalmış fetosarayotus yıldır bu şekilde şampiyon oluyor

Ahmet

Yanlış taktik veriyor bence. 3 maçtan birden bahsederek ümitsiz durumda olan takımın üstüne ekstradan yük veriyor. Sadece oynayacakları ilk maçtan bahsetmeli ve o maçın derinlemesine taktiğini vermeli.
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