2024-05-12 08:56:41 İsmail Kartal’ın son isteği belli oldu
Her sene ligin bitmesine kısa süre kala kaosun hakim olduğu Fenerbahçe’de bu sezon da gelenek değişmedi.
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Her sene ligin bitmesine kısa süre kala kaosun hakim olduğu Fenerbahçe’de bu sezon da gelenek değişmedi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerini ayağa kaldırmak için konuşma üstüne konuşma yapıyor.
Bu sezona oldukça iddialı başlayan İsmail Kartal'ın ekibi önce Sivas'tan 2-2'lik, ardında Konya'dan 0-0'lık beraberliklerle döndü.
Bitime 3 hafta kala lider Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi.
Matematiksel olarak şans sürse de futbolcuların artık şampiyonluğa inancı kalmadı.
İsmail Kartal, futbolcularını motive etmek ve moral vermek için toplantı üstüne toplantı yapıyor.
KARTAL’IN OYUNCULARDAN SON İSTEĞİ: 3 MAÇI DA KAZANIN/ Sık sık toplu ve bireysel konuşmalara imza atan deneyimli teknik adamın dün öğrencilerine yönelik konuşmasında şunları söylediği öğrenildi:
"İşimizin çok zor olduğu bir gerçek. Ancak yapmamız gereken de belli. Önce kendi sahamızda Kayseri'yi yenmeliyiz. Ardında Rams Park'a gideceğiz. Bizim için Galatasaray galibiyeti, sezon boyunca durmadan bizi destekleyen taraftara ve camiamıza ödenecek bir borç. Son haftada ise İstanbulspor'u yeneceğiz."
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