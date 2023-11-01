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Spor
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İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

2023-11-01 10:20:30
İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

Ligde şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de gözler devre arasına dikildi. Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli ekip ocak ayında da takviyelere devam edecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine harekete geçen kurmaylar, yıldız isim için girişimlere başlayacak. İşte Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kazandıracak isim... | Fenerbahçe haberleri

#1
Foto - İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

#2
Foto - İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

Bu yolda gidişatını sürdüren sarı-lacivertli ekip son olarak Trendyol Süper Lig'in10. haftasında Pendikspor'a konuk oldu.

#3
Foto - İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

Kanarya sahadan 5-0 galip ayrıldı.

#4
Foto - İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

Goller 30. dakikada Erdem Canpolat (KK), 42. dakikada İrfan Can Kahveci ve 65, 77 ile 87. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

#5
Foto - İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde çıktığı 10. maçını da kazanmış oldu.

#6
Foto - İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

Sarı-lacivertliler 30 puanla zirvede yer alırken en yakın rakibi Galatasaray ise 28 puana sahip.

#7
Foto - İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

İsmail Kartal'ın öğrencileri 28 yıl aradan sonra ligde en az gol yediği sezona başladı.

#8
Foto - İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

Sarı-lacivertli ekip 10 maçta rakip fileleri 29 kez havalandırdı.Kanarya kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Yapılan takviyelerin meyvesini alan İsmail Kartal, ocak ayında takviye istedi. Kartal, bu bölgede İsmail Yüksek, Miguel Crespo ve Mihaz Zajc'ı kullandı.

#9
Foto - İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

Tecrübeli çalıştırıcı ligde İsmail Yüksek ile başlarken Avrupa'da tercihini Crespo'dan yana kullanıyor.

#10
Foto - İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

Fenerbahçe transfer için rotasını Lisbon'a çevirdi. Sarı-lacivertli ekip Benfica'nın yıldız ismi Florentino Luis'i listesine aldı.

#11
Foto - İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

Daha önce de Portekizli isimle ilgilenin Kanarya, bu transferi ocak ayında bitirmek ve bulmacanın son parçasını tamamlamak istiyor.

#12
Foto - İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

Kurmaylar, Florentino Luis için yaz aylarında girişimlerde bulunmuştu.

#13
Foto - İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

Benfica ile irtibata geçen sarı-lacivertliler bu transferi noktalayamamıştı. A Spor'a göre; Ancak kurmaylar bu sefer işi bitirmek istiyor.

#14
Foto - İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...

Benfica altyapısından çıkan Florentino Luis, Eylül 2020'de Monaco'nun yolunu tuttu. Burada 1 yıl kiralık oynayan Florentino, sonraki yıl Getafe'de kiralık olarak forma giydi.

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