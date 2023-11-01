2023-11-01 10:20:30 İsmail Kartal'dan olay hareket! Ocak ayı, Fenerbahçe'nin zirve ayı olacak...
Ligde şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de gözler devre arasına dikildi. Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli ekip ocak ayında da takviyelere devam edecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine harekete geçen kurmaylar, yıldız isim için girişimlere başlayacak. İşte Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kazandıracak isim... | Fenerbahçe haberleri