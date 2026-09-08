İsmail Kartal kötü aşçı mı, yoksa eline 'tuz, bulgur ve nohut' verilerek 'bize baklava yap' denilen bir usta mı?

İddialara göre Yıldırım, "Lukaku'yu getiriyorum" dediğinde Kartal, "İhtiyacımız yok. Öyle bir santrfora ihtiyacımız yok" demesine rağmen Yıldırım son sözü söyledi. Kartal'ın da Oğuz Çetin'e, "Böyle olacağı belliydi. Sana söyledim. 'Eski başkan yok' dedin, geldim ama her şey aynı. Belki de işler daha kötüye sarmadan istifa etmek en iyisi" diye isyan ettiği iddia edildi. Fotospor'a göre; Çetin ise "İstifa gibi sözler yok. Bu sezon şampiyon olacağız" diyerek konuyu gündeme getirmeden kapattı.