İsmail Kartal kötü aşçı mı, yoksa eline 'tuz, bulgur ve nohut' verilerek 'bize baklava yap' denilen bir usta mı?
Fenerbahçe'de 4 haftada gelen 2 mağlubiyet canları sıkmaya başladı.
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Fenerbahçe'de 4 haftada gelen 2 mağlubiyet canları sıkmaya başladı.
İsmail Kartal kötü aşçı mı, yoksa eline 'tuz, bulgur ve nohut' verilerek 'bize baklava yap' denilen bir usta mı?.. Fenerbahçe yönetimi, takımın başına getirdiği teknik direktörün istediği transferleri bırakın yapmayı, kalmasını istediği oyuncuları bile tutmayarak adeta kendi hocasına muhalefet oldu.
Aykut Kocaman'dan vazgeçilmesiyle bir gece önce Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak göreve gelen İsmail Kartal, istediği takımla değil, kendisine verilen takımla çalışıyor.
Durum Kartal için o kadar acı verici ki... Aziz Yıldırım dahil pek çok kişi "Kadromuz iyi" derken Kartal ise kapalı kapılar arkasında her seferinde "Bu kadro benim oyun sistemime uygun değil" diyor.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile ilgili en büyük sorunlardan birisi; Başkan Aziz Yıldırım'ın daha önce kendisini göreve getirdiğinde "Camianın evladı. Biz ne dersek onu yapar" dediği İsmail Kartal'ın gitmiş; yerine Jesus'a Şampiyonlar Ligi aşamasına gelmiş bir takım bırakmış, Mourinho'ya da 99 puan toplayan bir teknik direktör olarak geri dönmüş olmasını kabullenmekti.
Aziz Yıldırım, tam 12 yıl önce İsmail Kartal'ı gönderirken kullandığı "Bırak ya, ne İsmail'i!" sözlerini unutmuştu ancak Kartal unutmadı. O günden sonra kendisini sürekli geliştirdi.
İddialara göre Yıldırım, "Lukaku'yu getiriyorum" dediğinde Kartal, "İhtiyacımız yok. Öyle bir santrfora ihtiyacımız yok" demesine rağmen Yıldırım son sözü söyledi. Kartal'ın da Oğuz Çetin'e, "Böyle olacağı belliydi. Sana söyledim. 'Eski başkan yok' dedin, geldim ama her şey aynı. Belki de işler daha kötüye sarmadan istifa etmek en iyisi" diye isyan ettiği iddia edildi. Fotospor'a göre; Çetin ise "İstifa gibi sözler yok. Bu sezon şampiyon olacağız" diyerek konuyu gündeme getirmeden kapattı.
Peki bu süreçte neler yaşandı? “Fred bizimle olacak” dedi, yönetim Fred’i gönderdi. Orta sahada Fred’in kalmasını ve o bölgeye Andre Luiz gibi skora yakın bir 8 numara istedi; alınmadı. Yönetim Asensio'nun kullanılmasını istedi. Kartal'ın forvet arkasındaki tercihi Asensio değil, Talisca oldu.
“Talisca’dan çok memnunum” dedi, Talisca gönderildi. Ollie Watkins tarzı önde basan, dinamik ve pres gücü yüksek bir santrfor istedi. Greenwood’un savunmaya yardım etmemesi tecrübeli teknik adamın planlarını değiştirdi; Semedo'yu takımda tutmak zorunda kaldı.
Savunma hattında Ake’yi istemiyordu; Malang Sarr gibi atletik bir isim tercih ediyordu. Aziz Yıldırım'ın bastırmasıyla Romelu Lukaku alındı. Muriqi ile benzer tipte iki ağır santrfora sahip olan Kartal, her seferinde birini kulübeye çekmek zorunda kaldı.
İsmail Kartal'ın görevi kabul ederken kafasında kurduğu 11: Mert Günok Genç sağ bek - Skriniar - Malang Sarr - Genç sol bek Kante İrfan Can - Andre Luiz - Rafael Leao Muriqi - Ollie Watkins
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