Algoritma böyle karar verdi. Sorunun gayet yerinde olduğunu biliyorum, zaten sormanı da bekliyordum; ama yapacak bir şey yok, şartlar bu. Elimizde beş farklı seçenek var ve istersek oturup hepsini tek tek konuşabiliriz, fakat eninde sonunda sana hiçbir renk vermeyeceğim."