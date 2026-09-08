Milli yıldızımız Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho 'Kusura bakma' deyip yine çaktı!
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-İnter kapışması yaşanacak.
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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-İnter kapışması yaşanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Inter'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Jose Mourinho, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Arda Güler hakkında konuştu.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Inter'i konuk edecek. 8 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşma öncesinde eflatun-beyazlıların teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam kart cezası nedeniyle Arda Güler, Camavinga ve Bernardo Silva'nın oynayamayacağını belirtirken, orta sahada Trent tercihinde bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya cevap verdi.
Mourinho'nun açıklaması şöyle:
"Kusura bakma ama bu konuda sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Lafı dolandırıp dakikalarca konuşabilirim tabii, ama durum net: Üçü de (Bernardo, Camavinga ve Güler) kadroda olmayacak.
Algoritma böyle karar verdi. Sorunun gayet yerinde olduğunu biliyorum, zaten sormanı da bekliyordum; ama yapacak bir şey yok, şartlar bu. Elimizde beş farklı seçenek var ve istersek oturup hepsini tek tek konuşabiliriz, fakat eninde sonunda sana hiçbir renk vermeyeceğim."
*Arda Güler, geçen sezon Real Madrid’in Bayern Münih’e çeyrek final rövanşında 4-3 yenilerek elendiği müsabakanın ardından kırmızı kart görmüştü.
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