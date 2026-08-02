Arap ülkesi tuzağı gördü: Türkiye'ye büyük teklifi ilettiler
Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak İsrail'in ülkeye tuzak kurduğunu ifade etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak İsrail'in ülkeye tuzak kurduğunu ifade etti.
Soykırımcı İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik başlattığı yoğun hava saldırıları ve güneydeki beldeleri işgali nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aşarken, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar 4 bin 333 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklamayla, 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmasının ardından, ABD arabuluculuğunda 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda ateşkes 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılmıştı. Bu hassas sürecin gölgesinde, işgalci İsrail'in saldırıları devam ederken 2005-2009 yılları arasında başbakanlık yapan Fuad Sinyora, ülkesinin iç ve dış politikasına dair çarpıcı mesajlar verdi.
Ülkedeki müzakere sürecinin başarıya ulaşması için demokratik yollarla herkese ve özellikle Hizbullah'a durumun öneminin anlatılması gerektiğini belirten Sinyora, "Bunun, Lübnan'ın içerideki konumunu güçlendirmek için de gerekli olduğuna inanıyorum. Bu doğal; eğer İran, Hizbullah'ı yeni bir maceraperestliğe zorlayacak olursa, Lübnan için durum doğal olarak zorlaşır." dedi.
Savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçim sürecindeki stratejilerine dikkat çeken Sinyora, "Netanyahu, seçimlerin eşiğinde İsrailli seçmeni, Lübnan'da yapabileceği bir eylemle büyük bir başarı sağladığına ikna etmeye çalışma konusunda maharet gösteriyor. Bu ister müzakereler yoluyla olsun, ister İran'ın Hizbullah'a baskı yaparak bir bahane yaratma fırsatını kollayıp Lübnan'daki durumu yeniden kızıştırması yoluyla olsun, kuşkusuz İsrail de belki buna oynuyordur." ifadelerini kullandı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın 30 Temmuz'da Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmasının, 17 yıl aradan sonra devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından taşıdığı öneme değinen Sinyora, ülkesinin bölgesel ilişkilerini yeniden şekillendirmesi gerektiğini vurguladı.
Lübnan'ın önünde büyük fırsatlar olduğunu anlatan Sinyora, "Suriye ile ve ayrıca Türkiye ile dostluklarını ve ilişkilerini güçlendirmeli, buna ilaveten doğal olarak Mısır'la, Suudi Arabistan Krallığı'yla ve Körfez ülkeleriyle yakın ilişkilerini de güçlendirmelidir. Bu gereklidir, Türkiye bölgede kilit bir oyuncudur." diye konuştu.
Bölgesel dengelerdeki değişime vurgu yapan Sinyora, "Suriye artık tamamen farklı bir konumda. Ben, Lübnan'ın Suriye'yle, Suudi Arabistan'la ve Türkiye'yle ilişkileri üzerinden bir dostluk atağı yapması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. KAYNAK: HABER7
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