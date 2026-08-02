Arap ülkesi tuzağı gördü: Türkiye'ye büyük teklifi ilettiler

Lübnan'ın önünde büyük fırsatlar olduğunu anlatan Sinyora, "Suriye ile ve ayrıca Türkiye ile dostluklarını ve ilişkilerini güçlendirmeli, buna ilaveten doğal olarak Mısır'la, Suudi Arabistan Krallığı'yla ve Körfez ülkeleriyle yakın ilişkilerini de güçlendirmelidir. Bu gereklidir, Türkiye bölgede kilit bir oyuncudur." diye konuştu.