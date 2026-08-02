Dünya gündemine oturan keşif: Altından daha değerli rezerv bulundu

Ancak keşfedilen Kola ashcroftine, klasik türden önemli ölçüde ayrılıyor. Yapısında kalsiyum, manganez ve florun yanı sıra, teknolojide büyük öneme sahip olan itriyum elementini de barındırıyor. Araştırmacılar, bu eşsiz kimyasal bileşim nedeniyle mineralin dünyada bilinen herhangi bir örneğinin bulunmadığını belirtiyor. Ayrıca kristal yapısının, bugüne kadar incelenen en karmaşık yapılardan biri olduğu ifade ediliyor.