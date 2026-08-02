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Ekonomi
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Dünya gündemine oturan keşif: Altından daha değerli rezerv bulundu

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Dünya gündemine oturan keşif: Altından daha değerli rezerv bulundu

Bilim insanları, altından daha değerli olduğu ifade edilen servet değerindeki mineral keşfine imza attı. Dünyada nadir bulunan mineralle ilgili kamuoyu bilgilendirildi.

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Foto - Dünya gündemine oturan keşif: Altından daha değerli rezerv bulundu

Rusya'nın Kola Yarımadası'nda yer alan Hibiny masifindeki Kirovsk madeninde çalışan bilim insanları, daha önce hiç tanımlanmamış yeni bir mineral keşfetti. "Kola ashcroftine" adı verilen bu mineral, yapısında bulunan nadir toprak elementi itriyum sayesinde dikkat çekiyor.

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Foto - Dünya gündemine oturan keşif: Altından daha değerli rezerv bulundu

Uzmanlara göre, sahip olduğu özellikler nedeniyle piyasa değeri altından bile daha yüksek seviyeye ulaşabiliyor.

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Foto - Dünya gündemine oturan keşif: Altından daha değerli rezerv bulundu

Keşif, Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Kola Bilim Merkezi, Saint Petersburg Devlet Üniversitesi ve A.E. Fersman Mineraloji Müzesi'nden araştırmacıların ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

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Foto - Dünya gündemine oturan keşif: Altından daha değerli rezerv bulundu

Yeni mineral, dünyanın en büyük apatit-nefelin rezervlerinden biri olarak kabul edilen Kirovsk madeninde ortaya çıkarıldı.

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Foto - Dünya gündemine oturan keşif: Altından daha değerli rezerv bulundu

Ashcroftine, normalde pembe tonlarda görülen, saydam yapılı, oldukça kırılgan ve son derece nadir bulunan bir silikat mineralidir. Bugüne kadar en büyük örnekleri Grönland'da tespit edilirken, Kanada ve İtalya'da da sınırlı sayıda rastlanmıştır.

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Foto - Dünya gündemine oturan keşif: Altından daha değerli rezerv bulundu

Ancak keşfedilen Kola ashcroftine, klasik türden önemli ölçüde ayrılıyor. Yapısında kalsiyum, manganez ve florun yanı sıra, teknolojide büyük öneme sahip olan itriyum elementini de barındırıyor. Araştırmacılar, bu eşsiz kimyasal bileşim nedeniyle mineralin dünyada bilinen herhangi bir örneğinin bulunmadığını belirtiyor. Ayrıca kristal yapısının, bugüne kadar incelenen en karmaşık yapılardan biri olduğu ifade ediliyor.

#7
Foto - Dünya gündemine oturan keşif: Altından daha değerli rezerv bulundu

Bilim insanlarına göre Kola ashcroftine'in en dikkat çekici yönlerinden biri de olağanüstü nadir olması. Yapılan değerlendirmelerde, mineralin kaya yüzeyindeki yalnızca 1 milimetrelik kaplamasının yaklaşık 145 dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Bu da onu ağırlık bazında olmasa da nadirliği nedeniyle birçok değerli madenden daha kıymetli hale getiriyor.

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Foto - Dünya gündemine oturan keşif: Altından daha değerli rezerv bulundu

Bilinen en büyük ashcroftine kristalinin yalnızca 2 santimetre uzunluğunda olması, yeni keşfedilen mineralin neden hem bilim dünyasında hem de ekonomik açıdan büyük ilgi gördüğünü açıkça ortaya koyuyor.

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