SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
İşleri güçleri şeytanlık... Trump’ın İran için düşündüğü gizli plan ifşa oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşleri güçleri şeytanlık... Trump’ın İran için düşündüğü gizli plan ifşa oldu

İran'daki protestolar 30. gününde devam ederken, ABD'ye ait donanmanın İran yakınlarına ulaştığını belirten Donald Trump "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük. Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi. ABD yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engellemek için deniz ablukası uygulamayı değerlendirdiği ve bir deniz kordonu oluşturulmasının da gündemde olduğu öğrenildi.

#1
Foto - İşleri güçleri şeytanlık... Trump’ın İran için düşündüğü gizli plan ifşa oldu

İsrail'in i24NEWS haber sitesi Pazartesi günü, Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engellemek için deniz ablukası uygulamayı değerlendirdiğini ve bunun, ABD güçlerinin İran sularına yakın bölgelerde yığılmasıyla birlikte Venezuela'ya uygulanan taktiği anımsattığını bildirdi.

#2
Foto - İşleri güçleri şeytanlık... Trump’ın İran için düşündüğü gizli plan ifşa oldu

Raporda, "İncelenen seçenekler arasında, İran'ın denizdeki petrol ihracatını durdurmayı amaçlayan bir deniz kordonu da bulunuyor" denildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın İran yakınlarına ulaştığını duyurdu. ABD basınından Axios'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük" dedi. Aynı zamanda diplomasinin bir seçenek olmaya devam ettiğini söyleyen Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar." diye konuştu.

#3
Foto - İşleri güçleri şeytanlık... Trump’ın İran için düşündüğü gizli plan ifşa oldu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesinin "güç gösterisi" olduğunu söyledi. İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya sert yanıt vereceğini belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı: "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran'ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler."

#4
Foto - İşleri güçleri şeytanlık... Trump’ın İran için düşündüğü gizli plan ifşa oldu

İran basınına konuşan Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonundan bir yetkili ise İran'ın herhangi bir ihlalle karşılaşması halinde Hürmüz Boğazı'ndan başlayarak bölgedeki çeşitli ABD varlıklarına kadar uzanabilecek hedefleri kapsayan bir karşı saldırı başlatacaklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
