İşleri güçleri şeytanlık... Trump’ın İran için düşündüğü gizli plan ifşa oldu
İran'daki protestolar 30. gününde devam ederken, ABD'ye ait donanmanın İran yakınlarına ulaştığını belirten Donald Trump "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük. Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi. ABD yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engellemek için deniz ablukası uygulamayı değerlendirdiği ve bir deniz kordonu oluşturulmasının da gündemde olduğu öğrenildi.