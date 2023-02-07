2023-02-07 17:23:02 İslami cemaatler deprem bölgesinde!
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin yaralarını sarıyor.
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin yaralarını sarıyor.
AFAD başta olmak üzere tüm devlet kurumları teyakkuz halinde bölgeye intikal ederek amansız bir şekilde arama-kurtarma faaliyeti yürütüyor.
Öte yandan sivil toplum kuruluşları ile birlikte İslami cemaatler de depremzedelere yardım amacıyla bölgeye intikal etti.
Menzil'e bağlı Beşir Derneği ile İsmailağa'ya bağlı arama kurtarma ve yardım ekipleri bölgedeki depremzedelere hizmetlerini sürdürüyor.
İslami cemaatler de bölgede depremzedelere yardım ediyor...
İslami cemaatler de bölgede depremzedelere yardım ediyor...
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