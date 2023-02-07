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Türkiye
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İslami cemaatler deprem bölgesinde!

2023-02-07 17:23:02
İslami cemaatler deprem bölgesinde!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin yaralarını sarıyor.

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Foto - İslami cemaatler deprem bölgesinde!

AFAD başta olmak üzere tüm devlet kurumları teyakkuz halinde bölgeye intikal ederek amansız bir şekilde arama-kurtarma faaliyeti yürütüyor.

#2
Foto - İslami cemaatler deprem bölgesinde!

Öte yandan sivil toplum kuruluşları ile birlikte İslami cemaatler de depremzedelere yardım amacıyla bölgeye intikal etti.

#3
Foto - İslami cemaatler deprem bölgesinde!

Menzil'e bağlı Beşir Derneği ile İsmailağa'ya bağlı arama kurtarma ve yardım ekipleri bölgedeki depremzedelere hizmetlerini sürdürüyor.

#4
Foto - İslami cemaatler deprem bölgesinde!

İslami cemaatler de bölgede depremzedelere yardım ediyor...

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Foto - İslami cemaatler deprem bölgesinde!

İslami cemaatler de bölgede depremzedelere yardım ediyor...

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